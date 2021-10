Sessão da tarde: veja a programação de 11 a 15 de outubro

Para quem irá passar a semana de bobeira em casa, uma boa opção é acompanhar os filmes da ‘Sessão da Tarde’. Exibidos logo após o ‘Jornal Hoje’, por volta das 15h, trazem opções para todos os gostos e idades. Confira abaixo quais longas serão exibidos entre os dias 11 a 15 de outubro.

Segunda-feira (11) – O Diário da Princesa

Baseado nas obras literárias de Meg Cabot, o filme conta a história de Mia, uma garota de 15 anos desajustada, nada popular na escola e com poucos amigos. A menina sempre viveu com a mãe, até que um dia descobre que é a herdeira de um principado europeu chamado Genóvia.

Terça-feira (12) – Shrek para sempre

Entediado com sua vida atual, Shrek diz que gostaria de ser “um ogro normal” por um dia de novo. Sabendo do desejo de Shrek, o traiçoeiro Rumpelstiltiskin faz um pacto com o ogro para que ele seja levado a uma versão alternativa do reino. Porém, essa experiência não será como Shrek espera.

Quarta-feira (13) – Cavalo de guerra

O longa se passa na Primeira Guerra Mundial, quando um cavalo é vendido para a Cavalaria do Exército e enviado para a linha de fogo da guerra. Enquanto isso, Albert tenta recuperar o animal, que é fácil de reconhecer por ter um sinal de cruz na testa.

Quinta-feira (14) – Cidade de papel

Adaptação do livro de John Green, o longa da Sessão da Tarde desta semana apresenta Quentin e Margo. A dupla é vizinha e o garoto é apaixonado por Margo desde que a conheceu. Certo dia, ela aparece na janela do rapaz e pede ajuda com um plano de vingança, mas no dia seguinte desaparece. Intrigado, Quentin fará de tudo para encontrá-la.

Sexta-feira (15) – A luta por um ideal

Baseado em fatos, o filme mostra a luta de duas mães que buscam uma melhor educação para os filhos. Depois de ver a forma que sua filha – que tem dificuldade para aprender – é tratada na escola, Jamie tem a ideia de lutar contra a burocracia para transformar a escola local no que ela deve ser.