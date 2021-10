Sextou: confira atrações para curtir final de semana em Salvador

Ainda não sabe o que fazer no final de semana? Não se preocupe, o iBahia reuniu as principais atrações presenciais e online para que você fique por dentro dos melhores eventos da capital baiana. Confira a agenda cultural para os dias 15, 16 e 17 de outubro:

Pipa Sun Sessions – Show de Zé Vaqueiro

Com a presença de Léo Santana, o Pipa Sun Sessions começou no último sábado (9) e segue com programação quentíssima para os próximos finais de semana. O próximo show, que acontecerá no Pipa Beach Club, será de Zé Vaqueiro. Apenas pessoas com o esquema de vacinação completo entrarão na festa. Confira a grade de shows:

Quando? Sábado (16) às 16h

Onde? Pipa Beach Club, na Praia do Flamengo

Quanto? R$ 750 (+R$ 75 de taxa); Preço único para entrada em todos os dias. Ingressos no Sympla

VILA DO BEM – Shows de Psirico, Forró do Tico, Batifun e muito mais

Desde a quinta-feira (14), está rolando shows na VILA DO BEM, localizada no Terminal Náutico do Comércio. Confira a grade de festas, que acontecerão nos dias 15, 16 e 17: SEXTA, 15/10 (19h): Psirico (Psi Experimental), Danniel Vieira e GelaSamba

SÁBADO, 16/10 (16h): AMO SUNSET – evento de Ginno Larry, no rooftop

SÁBADO, 16/10 (17h): Forró do Tico, Pagode do Willy e banda Titelaza

DOMINGO, 17/10 (14h): Feijoada do Gravata com Batifun

DOMINGO, 17/10 (19h): TK (O Rei do Bar) e Falcão Guig

Onde? Terminal Náutico do Comércio – Av. da França, s/n – Comércio

Quanto? R$ 70; Reservas antecipadas: (71) 9990-7759 (WhatsApp)

Grupo Botequim – Roda de Samba 15 anos

Para reviver um dos eventos mais tradicionais da banda, o Grupo Botequim abrirá uma roda de samba daquelas no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo.

Quando? Sexta-feira (15), às 21h

Onde? Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Hype Bar – Shows de Forró do Tico, DJ LA e muito mais

O Hype Bar, na Vila Jardim dos Namorados, terá atrações para animar a sexta, o sábado e o domingo do público. Apenas pessoas vacinadas (com pelo menos uma das doses) entrarão no estabelecimento. Confira grade de shows:

Sexta-feira (15): Forró do Tico e dupla Péricles e Leonardo

Sábado (16): Falcão da Guig, Eric Lago e DJ LA

Domingo (17): Samba 40 Graus e Guga Meyra

Quando? 15, 16 e 17 de outubro, a partir das 18h

Onde? Hype Bar, no Vila Jardim dos Namorados

Grupo Gente do Choro – Dia Municipal do Chorinho

Em homenagem ao Dia Municipal do Chorinho, o grupo Gente do Choro apresentará uma Roda de Choro Especial, durante o por do sol.

Quando? Domingo (17), às 17h30

Onde? Varanda do SESI Rio Vermelho – Rua Borges dos Reis, 09 – Rio Vermelho

Quanto? Couvert: R$ 25 + consumo no local

Casa Bar – Show de Jau e Renato da Rocinha

Com direito à vista da Baía de Todos os Santos, o Casa Bar realizará o evento Samba do Casa, na Casa Cloc, que contará com a presença do cantor Jau e do carioca Renato da Rocinha.

Quando? Domingo (17), a partir de 12h

Onde? Casa Cloc – Av. Contorno

O retorno do Parangolé será em grande estilo no Parangolé Exclusive, que acontecerá no Wet e terá show de abertura do Trio de Huanna. Só terá acesso ao evento quem estiver com a vacinação completa contra a Covid-19.

Quando? Domingo (17), às 16h

Onde? Wet – Av. Luis Viana Filho, s/n