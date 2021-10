Simm e Sinebahia oferecem mais de 260 vagas nesta segunda (04)

CHURRASQUEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Ensino Superior Completo em Gestão de Recursos Humanos, Administração ou Ciências Contábeis, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Excel intermediário, experiência com Sistema Domínio e Conhecimento atualizado com E-social.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, disponibilidade para viajar, fazer rota para o interior e trabalhar em Simões Filho, experiência com distribuição.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

MECÂNICO DE VEÍCULO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis CNH B, Curso na área.

Salário: 2.000,00 + benefícios

1 Vaga

MECÂNICO DE CAMINHÃO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis CNH B, Curso na área.

Salário: 2.000,00 + benefícios

1 Vaga

POLIDOR DE VEÍCULO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis CNH B, Curso na área.

Salário: 1.480,00 + benefícios

1 Vaga

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com restaurante a la carte.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

SALGADEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

ASSISTENTE COMERCIAL

Ensino superior cursando em administração, gestão de negócios e cursos afins, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

SEPARADOR DE MERCADORIA EM CÂMARA FRIA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com Câmara Fria.

Salário: 1.144,00 + benefícios

2 Vagas

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

DESIGNER (ESTÁGIO)

Superior incompleto em Designer Gráfico ( a partir do 2º semestre a noite) sem experiência, conhecimento com os seguintes programas: photoshop, illustrator, corel draw, premiere pro, desejável conhecimento com wordpress, after effects.

Bolsa: 600,00 + transporte

2 Vagas

ASSISTENTE DE MARKETING (ESTÁGIO)

Superior incompleto em Publicidade e Propaganda, Marketing ( a partir do 2º semestre a noite), sem experiência, conhecimento com os seguintes programas: photoshop, illustrator, premiere pro, desejável conhecimento com wordpress, after effects.

Bolsa: 600,00 + transporte

2 Vagas

SUPERVISOR DE FARMÁCIA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável estar cursando Administração, Gestão Comercial, Farmácia ou Engenharia De Produção, imprescindível ter trabalhado em farmácia.

Salário: 1.500,00 + benefícios

2 Vagas

EMPACOTADOR (PCD)

Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: 1.100,00 + benefícios

20 Vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário: 1.178,00 + benefícios

1 Vaga