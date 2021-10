SIMM e Sinebahia oferecem mais de 300 vagas de emprego nesta quarta (13)

O SineBahia e o SIMM estão com mais de 305 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (13) em toda a Bahia. Lista oferece oportunidades para auxiliar administrativo, açougueiro, costureira, serralheiro, entre outras.

Para o Sinebahia, os interessados precisam realizar um agendamento através do o endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Já para o SIMM, os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17:30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja a lista de vagas para Salvador abaixo. A lista completa com as vagas para toda a Bahia você encontra clicando aqui.

Vagas do SINEBAHIA



AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração, Contabilidade ou afins a partir do 3º semestre

Obrigatório residir próximo ao Aeroporto

Bolsa Auxílio 600,00 + benefício

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilidade com desossa e disponibilidade de horário

Salário 1.535,61 + benefício

03 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com atendimento ao cliente em restaurante/lanchonete

Salário 1.100,00 + benefício

05 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOCK

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em máquinas Overlock, Galoneira e Reta

Salário 1.100,00 + benefício

03 VAGAS

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com confecção de roupas e de informática

Salário 2.600,00 + benefício

01 VAGA

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar durante a madrugada e residir em Brotas, Pituba, Imbuí, Pernambués, Amaralina, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Saramandaia, Centro, Cabula ou Rio Vermelho

Salário 1.255,00 + benefício

10 VAGAS

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo em Administração ou Gestão de RH

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com supermercado de médio porte

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade de horário

02 VAGAS

MESTRE DE CALDEIRARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em liderança de equipe

Salário 3.836,49 + benefício

03 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com transporte de caminhão TOCO

Obrigatório possuir CNH ‘C’

Salário 1.478,00 + benefício

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.486,08 + benefício

01 VAGA

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento com esquadrias de alumínio, corte/montagem de peças

02 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, veículo próprio e conhecimento com manutenção de impressora/multifuncionais

01 VAGA

Vagas do SIMM

AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: 1.435,18 + benefícios

2 Vagas

CONSULTOR DE TELEATENDIMENTO HOME OFFICE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência registrada em uma dessas áreas: Call Center, Consultor de Vendas em Empréstimo Consignado ou Atendimento ao Público, imprescindível conhecimento em Home Office, Mídias Sociais, Sites, Chats, Manuseio de E-mail Corporativo e informática.

Salário: a combinar + benefício

30 Vagas

OPERADOR DE TELEMARKETING E RECEPTIVO

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: Boa dicção e escrita, conhecimento de informática avançado, disponibilidade para trabalhar noite/madrugada, vaga zoneada para Salvador.

Salário: a combinar + benefícios

80 Vagas

PORTEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível altura mínima 1,75m.

Salário: 1.128,36 + benefícios

2 Vagas

CHURRASQUEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto em Administração (estar cursando a partir do 5º semestre a noite), sem experiência, Conhecimento de Informática.

Bolsa: 600,00 + transporte

2 Vagas

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH B.

Salário: a combinar + benefícios

4 Vagas

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, CNH E, ter disponibilidade para viajar.

Salário: 2.032,00 + benefício

49 Vagas

AJUDANTE DE PIZZAIOLO

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

MAITRE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

COZINHEIRO LÍDER

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento com controle de estoque, perfil de liderança e disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

BARMAN

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

SUSHIMAN

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

DESIGNER GRÁFICO (ESTÁGIO)

Superior incompleto em Designer Gráfico ( a partir do 1º semestre a noite) sem experiência, conhecimento com os seguintes programas: photoshop, illustrator, corel draw, premiere pro, desejável conhecimento com wordpress, after effects.

Bolsa: 600,00 + transporte

2 Vagas

ASSISTENTE DE MARKETING (ESTÁGIO)

Superior incompleto em Publicidade e Propaganda, Marketing ( a partir do 1º semestre a noite), sem experiência, conhecimento com os seguintes programas: photoshop, illustrator, premiere pro, desejável conhecimento com wordpress, after effects.

Bolsa: 600,00 + transporte

2 Vagas

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

80 Vagas

PORTEIRO (PCD)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga