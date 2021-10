Simm e Sinebahia oferecem mais de 300 vagas nesta quinta (14); veja lista

O SineBahia e o SIMM estão com mais de 319 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira (14) em toda a Bahia. Lista oferece oportunidades para auxiliar administrativo, atendente de lanchonete, costureira, repositor de frios e mais.

Para o Sinebahia, os interessados precisam realizar um agendamento através do o endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Já para o SIMM, os candidatos deverão clicar aqui*, para agendar o atendimento a partir das 17:30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.