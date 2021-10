Simm e Sinebahia oferecem mais de 300 vagas nesta terça (19)

O Serviço de Intermediação para o trabalho (SineBahia) e o Serviço de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) estão com mais de 311 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (19) em toda a Bahia. Lista oferece oportunidades para açougueiro, modelista, empacotador, garçom e muito mais.

Para o Sinebahia, os interessados precisam realizar um agendamento através do o endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Já para o SIMM, os candidatos deverão acessar o site agendamento Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja a lista de vagas para Salvador abaixo. A lista completa com as vagas para toda a Bahia você encontra clicando aqui.

Vagas do SineBahia

VENDEDOR INTERNO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 3º semestre

Obrigatório possuir conhecimento em informática e residir próximo ao Costa Azul, Pituba, Stiep, Jardim Armação ou Boca do Rio

Bolsa Auxílio 600,00 + benefício

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA / SUPERMERCADO (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

Obrigatório residir em Itapuã ou Nova Brasília de Itapuã

Bolsa Auxílio 450,00 + benefício

10 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office (Word e Excel) e residir em Valéria, Palestina ou região

Salário 1.100,00 + benefício

01 VAGA

AJUDANTE DE MOTORISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cursos NR18, NR33, NR35 e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.169,92 + benefício

04 VAGAS

AGENTE DE VENDAS E SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com vendas

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e celular Android

10 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.284,86 + benefício

06 VAGAS

ARTE-FINALISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em CORELDraw e com impressão MIMAKI

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Superior completo em Gastronomia

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 2.600,00 + benefício

05 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOCK

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em máquinas Overlock, Galoneira e Reta

Salário 1.100,00 + benefício

03 VAGAS

COZINHEIRO SALGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir nas proximidades de Santo Antônio, Liberdade, Lapinha, Barbalho ou região

01 VAGA

ENCANADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento na área de manutenção hidráulica, instalações de água potável e esgoto

02 VAGAS

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com supermercado de médio-porte

02 VAGAS

MARCENEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS / SEGURANÇA INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de CFTV, Primeiros Socorros, Combate a Incêndio e conhecimento com liderança de equipes, Pacote Office, rádio HT e código Q

01 VAGA

NEONATOLOGISTA

Ensino Superior completo em Medicina com residência em Pediatria, Neonatologia ou Terapia Intensiva Infantil

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de Reanimação Neonatal em Prematuros e registro ativo no Conselho Regional de Medicina

05 VAGAS

PROJETISTA DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no curso Técnico Promob

Salário 1.800,00 + benefício

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento no preparo de pizzas doces e salgadas

Salário 1.200,00 + benefício

02 VAGAS

REPOSITOR DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

Salário 1.284,86 + benefício

06 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e conhecimento em informática

Salário 1.530,00 + benefício

02 VAGAS

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Técnico completo de Torneiro Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA / HELPDESK

Ensino Técnico completo em Informática

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em recuperação de placa

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

10 VAGAS

Vagas do SIMM



GARÇOM

Ensino Médio Completo, 6 Meses De Experiência.

Salário: A Combinar + Benefícios

2 vagas

PIZZAIOLO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

EMPACOTADOR (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Ensino médio completo, sem experiência

Salário: a combinar + benefícios

10 vagas

MODELISTA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com moda praia

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

OVERLOQUISTA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com moda praia

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

GALONERISTA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com moda praia

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Superior completo em Administração, 6 meses de experiência, Requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática, experiência em ambas as áreas: Departamento de Pessoal e Compras, ter trabalhado em Transportadora será considerado diferencial.

Salário: 1.700,00 + benefícios

1 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.435,18 + benefícios

2 vagas

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH D/E

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

AÇOUGUEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e em Simões Filho e Miragem

Salário: a combinar + benefícios

4 vagas

COSTUREIRA DE ROUPAS DE NOIVAS

Ensino fundamental completo, sem experiência, possuir curso na área e vivência com tecidos finos.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

EMPACOTADOR (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Ensino médio completo, sem experiência, vaga zoneada para moradores da região de Cajazeiras.

Salário: a combinar + benefícios

5 vagas

OPERADOR DE TELEMARKETING (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

80 vagas

CHURRASQUEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, CNH E, ter disponibilidade de viajar.

Salário: 2.032,00 + benefício

20 vagas