SIMM e Sinebahia oferecem mais de 320 vagas nesta sexta-feira (8); veja lista

O Serviço de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia estão com 320 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (08). Entre as oportunidades,

Motorista, técnico de informática, teleoperador, cozinheiro, barman, sushiman, auxiliar de limpeza e mais. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador. E neste link, outras oportunidades para o interior da Bahia.

Algumas das vagas do Sinebahia

AUXILIAR DE ESTOQUE (ESTÁGIO)

Ensino Técnico cursando Logística

Bolsa Auxílio 550,00 + benefício

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração, Contabilidade ou áreas afins a partir do 3º semestre

Bolsa Auxílio 600,00 + benefício

AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA

Ensino Técnico completo como Auxiliar Protético

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.179,14 + benefício

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com produção de alimentos em cozinha industrial para grande volume de pessoas

Salário 1.100,00 + benefício

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cursos de NR18, NR33, NR35 e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.169,92+ benefício

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Campinas de Pirajá, Boa Vista do Lobato, Boa Vista do São Caetano e Pirajá

Salário 1.100,00 + benefício

Ensino Superior cursando Administração, Contabilidade ou Gestão a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 2.000,00 + benefício

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOCK

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em máquinas Overlock, Galoneira e Reta

Salário 1.100,00 + benefício

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

Ensino Técnico completo em Depilação Unissex

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir inscrição no MEI

Ensino Técnico completo em Design de Sobrancelha

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir inscrição no MEI

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.900,00 + benefício

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área de confecção (roupas), e informática

Salário 2.600,00 + benefício

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar de madrugada e residir em Brotas, Pituba, Imbuí, Pernambués, Amaralina, Nordeste, Santa Cruz, Saramandaia, Centro, Cabula ou Rio Vermelho

Salário 1.255,00 + benefício

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório residir em Itapuã, Stella Maris, Praia do Flamengo, Piatã, São Cristóvão, Mussurunga e Itinga

Salário 1.120,00 + benefício

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM)

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento nos motores 2,4 tempos

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.369,73 + benefício

OPERADOR DE CENTRAL DE OPERAÇÕES (CFTV)

Experiência mínima de 06 meses na carteira com Liderança de Equipe

Obrigatório possuir conhecimento em Rádio HT e código Q

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento com esquadrias de alumínio, corte/montagem de peças

Ensino Superior cursando qualquer área a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir inscrição no MEI

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

Auxiliar Administrativo (estágio)

Ensino superior incompleto em Administração (estar cursando a partir do 5º semestre a noite), sem experiência, Conhecimento de Informática.

Bolsa: 600,00 + transporte

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH B.

Salário: a combinar + benefícios

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, CNH E, ter disponibilidade para viajar.

Salário: 2.032,00 + benefício

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível habilidade em informática e boa dicção.

Salário: a combinar + benefícios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: a combinar + benefícios

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento com controle de estoque, perfil de liderança e disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

Designer Gráfico (estágio)

Superior incompleto em Designer Gráfico ( a partir do 1º semestre a noite) sem experiência, conhecimento com os seguintes programas: photoshop, illustrator, corel draw, premiere pro, desejável conhecimento com wordpress, after effects.

Bolsa: 600,00 + transporte

Assistente de Marketing (estágio)

Superior incompleto em Publicidade e Propaganda, Marketing ( a partir do 1º semestre a noite), sem experiência, conhecimento com os seguintes programas: photoshop, illustrator, premiere pro, desejável conhecimento com wordpress, after effects.

Bolsa: 600,00 + transporte

Engenheiro Civil (estágio)

Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 4º semestre a noite), sem experiência, Conhecimento de Informática, vaga zoneada para região da Paralela (Narandiba, Cabula VI, Imbuí, Mussurunga, Bairro da Paz).

Bolsa: 500,00 + benefícios

Vendedor de Produtos de Capotaria e Estofados

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.