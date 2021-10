Simone posa com macacão de 9 anos atrás e celebra perda de peso

Nesta quarta-feira (6) a cantora Simone posou com um macacão antigo para celebrar a perda de peso. Desde o nascimento de Zaya, sua segunda filha com Kaká Diniz, a artista vem passando pro um processo de emagrecimento com dieta e treinos.

“Galera, já podem fazer a montagem. Quem lembra deste macacão? A gente tem as roupinhas antigas… tem que guardar para usar um dia! É isso aí”, comemorou.

A cantora ainda postou a montagem comparativa em que aparece usando o macacão em 2012 e em 2021. Confira: