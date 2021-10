Simpsons na Semana de Moda em Paris? Balenciaga se junta à animação em episódio épico

Se você acha que essa é a primeira vez que a grife espanhola ultrapassa os limites das passarelas, você está enganado. Em parceria com o jogo Fortnite, a maison criou uma coleção de roupas inspiradas na nova temporada do game, além de outros itens para o universo do jogo, como skins. Dessa vez, a união que tem dado o que falar é da Balenciaga com Os Simpsons, que se reuniram em um episódio super divertido e pra lá de fashionista, no mundo da animação.