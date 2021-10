Síndrome pós covid: clínica universitária oferece atendimento interdisciplinar em Salvador

De acordo com a médica Rosário von Flach, que também é professora do curso de Medicina da UniFTC, os sintomas podem ser graves.

Ao dar entrada no ambulatório, o paciente passa por uma Avaliação Global Inicial. Muito mais aprofundada e detalhista que uma consulta rotineira, a avaliação dura cerca de 60 minutos e conta com um time multidisciplinar trabalhando em total integração. Justamente por esse caráter mais cuidadoso, as vagas são limitadas a 24 atendimentos na semana. Para agendar, basta entrar em contato no telefone (71) 98637-5159. Os atendimentos acontecem às terças-feiras, no Centro Universitário UniFTC da Paralela, em Salvador.