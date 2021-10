Site do Auxílio Emergencial tem pane e segue fora do ar há seis dias

Um dos sites mais importantes do Auxílio Emergencial completa uma semana fora do ar. Trata-se do endereço que funciona para a devolução do benefício em questão. Quem tentou abrir a página até às 9h02 desta manhã, acabou se deparando com um aviso de manutenção.

Este é o site que funciona justamente com o intuito de ajudar as pessoas a devolverem o Auxílio Emergencial. A ideia é que os cidadãos que perceberem que receberam o dinheiro de forma errada acabem indo voluntariamente devolver essa quantia. Essa é a função deste endereço da web.



Vale lembrar que na semana passada, o Governo enviou mensagens de texto para cerca de 627 mil pessoas. Eles fizeram isso para pedir justamente pela devolução do Auxílio Emergencial. De acordo com o Planalto, são indivíduos que pegaram o benefício indevidamente ou que não pagaram a devolução do projeto no processo de declaração do Imposto de Renda.

Quando essas pessoas receberam essa mensagem, muitas delas decidiram abrir o site, mas ele estava em manutenção. Dessa forma, dá para dizer que o Governo Federal pediu a quantia de volta, mas não ofereceu uma forma para que os cidadãos pudessem fazer isso. Não se sabe quanto dinheiro o Planalto pode ter perdido por causa disso.

De acordo com relatos de usuários do programa, o site em questão está fora do ar desde a quinta-feira (7). Inicialmente, o Governo Federal prometeu que eles normalizariam toda a situação até o final da última semana. Isso acabou não acontecendo. Por isso, muita gente está cobrando uma solução para o impasse.

O que diz o Governo

O Governo Federal afirma que está fazendo o possível para tentar normalizar a situação deste site. Eles seguem alegando que tudo vai voltar ao normal a qualquer momento, mas evitaram entregar uma data para isso.

Eles disseram que essa queda do site aconteceu justamente por causa da grande quantidade de acessos ao mesmo tempo. Imagina-se que as pessoas que receberam as mensagens do Governo foram diretamente para esse endereço da web.

Como devolver o Auxílio

Quando o site estiver normalizado, a boa notícia é que não é tão difícil devolver o dinheiro do Auxílio Emergencial. Basta ir até lá, digitar o cpf e clicar na opção gerar guia GRU. Pronto. O sistema vai gerar a cobrança.

Com esse documento em mãos, o cidadão precisa ir até um banco e pagar essa devolução. Também é possível fazer esse pagamento através de aplicativos e sistemas do banco da sua preferência. Pelo menos é isso o que o Governo Federal está dizendo.

Problemas no aplicativo

De acordo com as informações de bastidores, usuários do Auxílio também seguem sofrendo com instabilidades no app do Caixa Tem. Essa é a aplicação que faz a movimentação no dinheiro do programa. É, portanto, um app muito importante.

A Caixa Econômica Federal pede para que todos aqueles que tenham esses problemas, enviem uma mensagem para os canais oficiais do banco. A ideia é os agentes de lá possam ajudar as pessoas que estejam com essas dificuldades.