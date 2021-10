SMTT Penedo está usando talonário eletrônico para notificar infrações de trânsito

Equipamento agiliza trabalho de fiscalização e cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro

Decom PMP

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo iniciou o uso do talonário eletrônico para auxiliar o trabalho de agentes e fiscais do órgão que orienta e fiscaliza a circulação de veículos na cidade.

O talonário eletrônico é parte do sistema digital que substitui o bloco de papel e a caneta por um aparelho portátil que agiliza, com eficácia e segurança, o processo de preenchimento do Auto de Infração de Trânsito.

A inovação tecnológica já está à disposição do pessoal que trabalha no trânsito das ruas de Penedo.

“A nossa SMTT já está notificando, com talonário eletrônico, condutores que desrespeitam o Código de Trânsito Brasileiro. Peço aos condutores que respeitem a sinalização e observem os itens de segurança do seu veículo”, informa o Superintendente Joanílson Sampaio Júnior.