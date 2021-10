SMTT vai intensificar fiscalização para coibir conversões irregulares na Gustavo Paiva

Quem trabalha no ponto de ônibus e nas imediações de um edifício empresarial, localizado na Avenida Gustavo Paiva, em Mangabeiras, costuma presenciar flagrantes de imprudência no trecho próximo ao estacionamento de um shopping center. Não raro, essas atitudes irresponsáveis resultam em acidentes. Motociclistas e ciclistas usam os intervalos entre os prismas que dividem a via para…

Quem trabalha no ponto de ônibus e nas imediações de um edifício empresarial, localizado na Avenida Gustavo Paiva, em Mangabeiras, costuma presenciar flagrantes de imprudência no trecho próximo ao estacionamento de um shopping center. Não raro, essas atitudes irresponsáveis resultam em acidentes.

Motociclistas e ciclistas usam os intervalos entre os prismas que dividem a via para cruzar a Gustavo Paiva em direção à conhecida Ladeira da Sococo. Tudo isso para não ter que fazer o retorno pela Avenida Dona Constança. Vez por outra, esses “apressadinhos” acabam se chocando com veículos que estão seguindo pela Gustavo Paiva e também quem está descendo da Ladeira da Sococo, no sentido oposto.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) explica que esse tipo de infração é considerada leve e resulta em multa de R$ 88,38, com acréscimo de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Disse ainda que vai intensificar a fiscalização nessa área para garantir a segurança dos maceioenses.

Em nota, o órgão orienta que a população denuncie esse tipo de imprudência.

“O órgão pede a conscientização dos condutores em respeito aos pedestres e aos demais que trafegam pela área e orienta que, nestes casos, os cidadãos acionem os agentes do órgão pelo telefone 3312-5340 ou pelo aplicativo SMTT Maceió – NOI Cidadão, o aplicativo está disponível para os usuários do sistema operacional Android. Os canais funcionam 24 horas, todos os dias da semana”.