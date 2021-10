SÓ NO FI! Copa Santa Catarina conhece os quatro times que farão as semifinais – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 28 (AFI) – A Copa Santa Catarina teve nesta quarta-feira, sua última rodada da fase classificatória com Hercílio Luz, Figueirense, Marcílio Dias e Juventus passando para as semifinais.

Os “jogo de ida” serão na próxima quarta-feira, três de novembro, com os confrontos entre Hercílio Luz x Juventus e Figueirense x Marcílio Dias, sendo os “jogos da volta” no dia dez de novembro. Os dois vencedores destes “mata-mata” farão a final da competição, garantindo vaga na Copa do Brasil de 2022.

A grande decepção na Copa SC foi a campanha do Joinville, que ficou em último lugar com apenas seis pontos ganhos somados em sete partidas. Leandro Zago, que deverá ser anunciado no Botafogo de Ribeirão Preto, foi o treinador do Joinville neste torneio.

TREINADOR CONHECIDOS NA COMPETIÇÃO

Nesta primeira fase, a melhor campanha foi do Hercílio Luz, da cidade de Tubarão, que somou 15 pontos ganhos. Raul Cabral, que já trabalhou no interior paulista e que estava na Luverdense-MT, é o treinador do Hercílio Luz.

Raul Cabral é o treinador do Hercílio Luz na Copa SC

As demais equipes classificadas também possuem treinadores conhecidos: Jorginho Cantinflas comanda o Figueirense; Paulo Foiani, o Marcílio Dias e Tuca Guimarães está no Juventus.

CONFIRA OS JOGOS DA 7ª RODADA:

27/10/2021 – Quarta-Feira

Figueirense 3 x 1 Avaí

Joinville 1 x 1 Criciúma

Marcílio Dias 2 x 0 Caçador

Juventus 3 x 1 Hercílio Luz