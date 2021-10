Só no FI! Definidos os dois acessos para a primeira divisão do Paraná – Futebol Interior

Curitiba, PR, 29 (AFI) – O Independente São Joseense, da cidade de São José dos Pinhais, e o União, de Francisco Beltrão, conquistaram na tarde deste sábado o acesso para a primeira divisão do Paraná. Agora, em dois jogos, essas equipes decidirão o título do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo.

Independente e União eliminaram, respectivamente, PSTC e Apucarana nas semifinais do torneio de acesso.

INDEPENDENTE 1 X 2 PSTC – ACESSO, APESAR DA DERROTA

Na cidade de São José dos Pinhais, o Independente conquistou o acesso às duras penas já que acabou sendo derrotado pelo PSTC por 2 a 1. Como no primeiro jogo, disputado na quarta-feira em Cornélio Procópio, o Independente havia vencido por 2 a 0, ficou com a vaga.

Será a primeira vez que o Independente disputará a elite do futebol paranaense e seu treinador é Marcão Skavinski, ex-zagueiro de Palmeiras, Inter-RS e Athletico Paranaense.

UNIÃO 2 X 0 APUCARANA SPORTS – VANTAGEM REVERTIDA E ACESSO GARANTIDO

Em Francisco Beltrão, debaixo de muita chuva, o União conseguiu reverter a vantagem e conquistou a vaga no acesso ao vencer o Apucarana Sports por 2 a 0.

No primeiro jogo, realizado em Apucarana na quarta-feira, o Apucarana havia vencido por 2 a 1 e entrou em campo jogando pelo empate, mas não fez uma boa partida e acabou sendo eliminado.

Rafael Andrade, de 42 anos e que já dirigiu vários times do interior do Paraná e de São Paulo, é o treinador do União de Francisco Beltrão.

CONFIRA OS DOZE TIMES DO CAMPEONATO PARANAENSE DE 2022

Com os acessos de Independente e Apucarana Sports, o Campeonato Paranaense de 2022 terá mais os seguintes times: Athletico, Coritiba, Operário, Londrina, Paraná Clube, Cascavel, Azuriz, Cianorte, Maringá e Rio Branco.

Este ano foram rebaixados Toledo e Cascavel CR, que na próxima temporada estarão disputando a Série B paranaense.

SEGUNDA DIVISÃO DO PARANÁ PODERIA TER SIDO MELHOR ORGANIZADA

A Federação Paranaense optou por fazer uma segunda divisão curta, com apenas 40 dias de duração, o que desvalorizou o torneio e o futebol do Paraná de uma maneira geral.

Neste torneio relâmpago de acesso, dez equipes disputaram a Série B e se enfrentaram em turno único, com os quatro primeiros colocados tendo se classificado para esses dois “mata-mata” que terminaram com os acesso de Independente e União.

Os dois times rebaixados foram Nacional de Rolândia e Araucária, que em 2022 estarão na Série C, última divisão do futebol do Paraná.

O Portal Futebol Interior vem acompanhando esta divisão de acesso, com detalhes exclusivos desde a primeira rodada, disputada no dia 28 de agosto.

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão

SEMIFINAIS – RODADA DECISIVA

Sábado – 02/10/2021 –

Independente São Joseense 1 x 2 PSTC

União 2 x 0 Apucarana Sports