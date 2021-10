SÓ NO FI! Paranoá é o campeão da Série B no Distrito Federal. Brasília também sobe – Futebol Interior

Brasília, DF, 23 (AFI) – O Paranoá conquistou neste sábado o título de campeão da Série B do Campeonato do Distrito Federal. Em partida disputada no estádio Mané Garrincha, na capital federal, o Paranoá empatou em 0 a 0 com o Brasília, e na emocionante decisão nos pênaltis, venceu por 4 a 3.

Para efeito de acesso, tanto Paranoá, como o Brasília, estarão na elite do futebol candango do próximo ano.

O Paranoá foi comandado por Klésio Borges, de 50 anos e que tem trabalhado em equipes de Brasília e do Norte do Brasil, enquanto que o tradicional Brasília teve Luis dos Reis, muito conhecido em São Paulo, como seu comandante.

Wisman, meia-atacante do Brazlândia, com oito gols, foi o artilheiro do torneio de acesso.

TORNEIO DE ACESSO DUROU SÓ UM MÊS

O Campeonato Brasiliense da Série B foi um torneio relâmpago que durou pouco mais de um mês, tendo iniciado no dia 18 de setembro e contou com a participação de dez clubes.