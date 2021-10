SÓ NO FI! “Pior time do mundo” está a uma vitória do acesso em Pernambuco – Futebol Interior

Recife, PE, 31 (AFI) – O Campeonato Pernambucano da A2 teve neste final de semana o início de sua fase semifinal, que está sendo disputada em turno único e que apontará os dois times que conquistarão o acesso para a primeira divisão de Pernambuco em 2022.

IBIS VENCE FORA DE CASA

Nesta primeira rodada, a surpresa foi a vitória do Ibis, que mesmo jogando fora, no estádio Ademir Cunha, em Paulista, venceu o América por 1 a 0, no sábado. Kelven fez o gol do Ibis.

Marqueteiramente conhecido como “pior time do mundo”, o Ibis está praticamente a uma vitória do acesso. Caso vença um de seus próximos jogos, contra Caruaru City e Petrolina, estará de volta à elite do futebol pernambucano.

CARUARU CITY VENCE E CONVENCE

No jogo disputado no domingo, no estádio Antônio Inácio, em Caruaru, o Caruaru City venceu o Petrolina por 2 a 0, gols de Grafite e Pedrinho Caruaru.

CAMPEONATO COM DOIS MESES DE DURAÇÃO

O Campeonato Pernambucano da A2 começou no dia quatro de setembro com a participação de 14 equipes.

CONFIRA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS:

Primeira Rodada

Sábado – 30/10/2021

América 0 x 1 Ibis

Domingo – 31/10/2021

Caruaru City 2 x 0 Petrolina

Segunda Rodada

Domingo – 07/11/2021

15:00 hs – Petrolina x América

15:00 hs – Ibis x Caruaru City

Terceira Rodada

Domingo – 14/11/2021

15:00 hs – Caruaru City x América

15:00 hs – Petrolina x Ibis