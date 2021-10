SÓ NO FI! “Pior time do mundo” se classifica e pode garantir acesso em Pernambuco – Futebol Interior

Recife, PE, 25 (AFI) – O Campeonato Pernambucano da A2 teve dois jogos nesta segunda-feira no encerramento de sua segunda fase e, com a definição dos quatro classificados para a fase decisiva. Estão classificados: Íbis, Petrolina, Caruaru City e América.

Durante muito tempo o Íbis foi considerado o pior do time, mas vem fazendo boa campanha e poderá até mesmo conquistar o acesso.

QUADRANGULAR COM JOGOS EM TURNO ÚNICO

A fase decisiva da A2 do Campeonato Pernambucano será decidida com os quatro times jogando entre si, em turno único, com dois melhores garantindo vagas na elite do futebol de Pernambuco na próxima temporada.

A primeira rodada já tem os jogos definidos para o próximo domingo: Caruaru City x Petrolina, e América x Íbis.

China é o treinador do tradicional América no Estadual

O Campeonato Pernambucano da A2 começou no dia quatro de setembro com a participação de 14 equipes, que foram divididas em dois grupos de sete. Oito times passaram para a segunda fase com as quatro melhores garantindo vagas neste quadrangular decisivo.

CONFIRA OS RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA:

Domingo – 24/10/2021

América 1 x 0 Ipojuca

Ypiranga 1 x 1 Caruaru City

Segunda-Feira – 25/10/2021

Primeiro de Maio 0 x 1 Petrolina

Íbis 3 x 1 Atlético Pernambuco