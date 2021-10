SÓ NO FI! Tem time campeão e com acesso na Segunda Divisão de Alagoas – Futebol Interior

Maceió, AL, 31 (AFI) – Teve acesso neste final de semana no futebol brasileiro. Foi em Alagoas, com o Cruzeiro de Arapiraca vencendo o Zumbi por 1 a 0 e conquistando o acesso para a divisão de elite do futebol alagoano de 2022.

A partida foi disputada no estádio Orlando de Barros, na cidade de União dos Palmares, e o Cruzeiro foi melhor durante toda a partida, tendo vencido o Zumbi por 1 a 0, gol de falta de Max.

Com as duas vitórias, o Cruzeiro foi campeão invicto da Segunda Divisão de Alagoas.

MAX FAZ GOL NOS DOIS JOGOS DECISIVOS

Max, revelado pelas categorias de base do Bahia, já havia feito o gol da vitória do Cruzeiro na primeira partida da decisão, disputada no domingo anterior em Arapiraca, quando o Cruzeiro venceu o Zumbi por 1 a 0, fazendo sua equipe entrar em campo neste domingo jogando pelo empate.

“Fizemos tudo para ser campeão. Fomos a melhor e mais organizada equipe de toda a competição e fico emocionada em levar o Cruzeiro novamente para a primeira divisão”, disse o treinador Elenilson Santos em entrevista à Rádio Arapiraca Web.

SAIBA COMO FOI O CAMPEONATO ALAGOANO DA SEGUNDA DIVISÃO

O Campeonato Alagoano da Segunda Divisão foi disputado por sete equipes, que jogaram na primeira fase em turno único, com a classificação de Zumbi, Cruzeiro, Comercial e Agrimag Pilarense para as semifinais, ficando Zumbi e Cruzeiro para as finais.

Foram eliminados na primeira fase Dimensão Saúde, Miguelense e Dínamo, que ficou em último lugar com apenas um ponto ganho, sendo o único time a não vencer nenhuma partida.

TIMES NA PRIMEIRA DIVISÃO DE ALAGOAS EM 2022

Com o acesso do Cruzeiro, o Campeonato Alagoano de 2022 terá mais os seguintes sete times: CSA (atual campeão), CRB, CSE, Aliança, ASA, Murici e Jaciobá.

Este ano, Coruripe e CEO foram os times rebaixados na primeira divisão alagoana.