SÓ NO FI! Terça-feira teve acesso no Rio Grande do Norte. Confira detalhes! – Futebol Interior

Natal, RN, 12 (AFI) – Teve acesso no futebol brasileiro neste feriado de 12 de outubro. Foi no Rio Grande do Norte, onde o Potyguar de Currais Novos venceu o Riachuelo por 1 a 0, conquistando o título do Campeonato Potiguar da Segunda Divisão e, por consequência, uma vaga na elite local em 2022.

A partida foi disputada no Estádio Frasqueirão, em Natal, e o Potyguar venceu por 1 a 0, tendo sido superior em toda a partida. O gol foi marcado pelo zagueiro Higor, aos 31 do segundo tempo, escorando um cruzamento da direita.

A conquista foi de forma invicta, tendo a equipe do treinador Higor César (ex-Globo-RN) sido melhor ao longo de todo o meteórico torneio de acesso. O Potyguar volta a disputar a primeira divisão estadual após dez anos, já que sua última participação havia sido em 2012.

SEGUNDA DIVISÃO POTIGUAR COM OITO TIMES E MENOS DE UM MÊS DE DURAÇÃO

Com menos de um mês de duração, o Campeonato Potiguar da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo, teve início no dia 13 de setembro com a presença de oito times, entre eles alguns tradicionais como o Alecrim, que durante muito tempo foi a terceira força do futebol do Rio Grande do Norte e disputou várias vezes a Série A do Campeonato Brasileiro. O Alecrim fez uma campanha decepcionante e terminou em último lugar em seu grupo na primeira fase do torneio.

Pelo regulamento, apenas o campeão Potyguar de Currais Novos conquistará o acesso.