SÓ NO FI! Time do “jogador assassino” vence no Gaúcho da A2 na noite desta 2ª Feira – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 11 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 está tendo jogos de sua 13ª rodada entre o sábado e o feriado de terça-feira e, na noite desta segunda-feira, no único jogo do dia, o São Paulo venceu o Bagé por 2 a 0, no estádio Aldo Dapuzzo, na cidade de Rio Grande. O goleiro Victor Brasil, do Bagé, contra, marcou o primeiro gol do São Paulo, com Luan (ex-Luverdense-MT) completando o marcador, tudo no primeiro tempo.

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 18 pontos ganhos, ficando em quarto lugar na classificação do Grupo “B”, mas com um jogo a mais de seus adversários diretos pela vaga, como Inter de Santa Maria e Guarani de Venâncio Aires, que jogam nesta terça-feira.

JOGADORES DO SÃO PAULO ENTRAM COM FAIXA CONTRA VIOLÊNCIA NO FUTEBOL

O São Paulo virou notícia na última semana após seu jogador Wilian Ribeiro ter tentado matar o árbitro Rodrigo Crivellaro com um chute na cabeça na partida contra o Guarani de Venâncio Aires.

No dia seguinte à agressão, o São Paulo dispensou Wilian Ribeiro e no jogo desta segunda-feira, o elenco entrou em campo com uma faixa condenando agressões no futebol, sinalizando que não pactuou com a irresponsável atitude criminosa de seu jogador.

Jogadores do São Paulo entraram com uma faixa “contra a violência no futebol”

BAGÉ DEVERÁ PERDER DOZE PONTOS E SER REBAIXADO – ENTENDA A RAZÃO

A derrota do Grêmio Bagé poderá significar o rebaixamento do time que, embora esteja com onze pontos ganhos, deverá perder doze pontos na tarde de quinta-feira em julgamento no Tribunal Desportivo por escalação errada de vários jogadores.

O problema é que o regulamento do Campeonato Gaúcho da A2 proíbe a escalação de jogadores que tenham disputado alguma primeira divisão estadual, e o Bagé fez a utilização de vários atletas que disputaram a primeira divisão em alguns Estados.

O departamento jurídico do Bagé alega que não poderia escalar jogadores que atuaram na primeira divisão gaúcha e não em outros Estados.

A tendência é que o Bagé perca os pontos, salvando o São Gabriel que é o lanterna no Grupo “B” com um ponto ganho e que também perdeu seis pontos por escalação irregular de atletas.

Segundo o ex-craque Abílio Rodrigues Chaves, que jogou no Palmeiras e Grêmio-RS nos anos 1960 e comentarista da Rádio Cultura de Bagé (AM 1460), esse time do Grêmio Bagé é o pior dos últimos 20 anos.

REGULAMENTO DA A2 GAÚCHA COM DOIS ACESSOS E DOIS REBAIXADOS

O Campeonato Gaúcho da A2 teve seu início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que estão divididas em dois grupos de oito times que estão jogando entre si, dentro do grupo, em turno e returno.

Ao final desta primeira fase, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para dois “mata-mata” que apontarão as duas equipes que conquistarão o acesso para a elite gaúcha de 2021, bem como o último colocado de cada grupo será automaticamente rebaixado para a Segunda Divisão.

VEJA QUAIS SERIAM OS CLASSIFICADOS E OS REBAIXADOS DE CADA GRUPO

Passadas treze rodadas, os quatro primeiros colocados do Grupo “A” são União Frederiquense (28 pontos ganhos), Veranópolis (27 pontos ganhos), Cruzeiro (18 pontos) e Brasil de Farroupilha (15 pontos)

União Frederiquense e Veranópolis já estão matematicamente classificados, enquanto as outras duas vagas estão bem disputadas, sendo que o Cruzeiro se classifica com um simples empate na última rodada contra o Passo Fundo.

No Grupo “B” os quatro primeiros colocados são Guarany de Bagé (25 pontos ganhos), Avenida (21 pontos ganhos), Lajeadense (21 pontos) e São Paulo (18 pontos ganhos).

Matematicamente, o Guarany é o único já classificado, mas Avenida e Lajeadense precisam apenas somar mais um ponto nos dois jogos faltantes.

Neste grupo, três partidas irão acontecer nesta terça-feira, o que irá refletir na classificação.

BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO NO GRUPO “A”

Em termos de rebaixamento, no Grupo “A” o último colocado é o Passo Fundo com doze pontos ganhos. Com três pontos em disputa, Tupi (14 pontos) e Igrejinha (13 pontos) também vão para a última rodada com risco de rebaixamento, sendo que o Tupi poderá aqui se classificar caso vença o Glória e aconteça uma combinação de resultados.

No Grupo “B”, a disputa contra o rebaixamento acontecerá nos Tribunais de Justiça Desportiva, mas é bem provável que Grêmio Bagé tenha mesmo que disputar a última divisão gaúcha em 2022.

CONFIRA OS JOGOS DA 13ª RODADA:

Sábado – 09/10/2021

Cruzeiro 0 x 1 União Frederiquense

Domingo – 10/10/2021

Glória 0 x 1 Brasil de Farroupilha

Veranópolis 5 x 0 Tupi

Igrejinha 1 x 1 Passo Fundo

Segunda Feira – 11/10/2021

São Paulo 2 x 0 Bagé

Terça Feira – 12/10/2021

15:00 hs – Guarany de Bagé x São Gabriel

15:00 hs – Inter de Santa Maria x Avenida

19:00 hs – Lajeadense x Guarani de Venâncio Aires

CONFIRA OS JOGOS DA ÚLTIMA RODADA:

Domingo – 17/10/2021

15:00 hs – Brasil de Farroupilha x Igrejinha

15:00 hs – Tupi x Glória

15:00 hs – União Frederiquense x Veranópolis

15:00 hs – Passo Fundo x Cruzeiro

15:00 hs – São Gabriel x Inter de Santa Maria

15:00 hs – Guarani de Venâncio Aires x Guarany de Bagé

15:00 hs – Bagé x Lajeadense

15:00 hs – Avenida x São Paulo