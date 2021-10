SÓ NO FI! Time tradicional volta à elite e conquista o título do Módulo II de Minas Gerais! – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 02 (AFI) – O Villa Nova conquistou na tarde deste sábado a segunda vaga no acesso para a elite do futebol mineiro ao derrotar o Democrata por 3 a 1, em Nova Lima. Além do acesso, o Villa Nova terminou a competição como campeão do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo.

Na quarta-feira, o Democrata de Governador Valadares já havia garantido a vaga antecipadamente.

VILLA NOVA PRECISAVA DO EMPATE E VENCEU COM SOBERANIA

Time de muita tradição em Minas Gerais, o Villa Nova entrou em campo precisando apenas de um empate, mas foi superior ao longo de toda a partida, chegando a abrir 3 a 0. No final, o 3 a 1 para o Villa Nova em cima do Democrata foi justo com a torcida que compareceu no estádio Castor Cifuentes fazendo uma bela festa.

Rebaixado em 2020, O Villa Nova se reorganizou administrativamente para essa temporada e fez uma parceria com o Coimbra, que cedeu vários jogadores.

Desde o início do Módulo II, o Villa Nova foi comandado pelo treinador Cícero Júnior, de 41 anos e que já trabalhou em outras equipes de Minas Gerais como Coimbra, Atthletic de São João del Rei e Uberlândia.

NACIONAL VOLTOU A “AMARELAR” NOS JOGOS DECISIVOS

No outro jogo, o Nacional e Tupynambas empataram em 0 a 0 na cidade de Muriaé.

Time invicto e de melhor campanha na primeira fase, o Nacional caiu de produção nas semifinais e, como vem acontecendo nas últimas temporadas, “amarela” nos jogos decisivos.

O atacante Joãozinho, do Nacional, com dez gols, foi o artilheiro do Módulo II de Minas Gerais.

CONFIRA OS DOZE TIMES DO CAMPEONATO MINEIRO DE 2022

Com os acessos de Villa Nova e Democrata, o Campeonato Mineiro de 2022 terá os demais times: Atlético, América, Cruzeiro, Tombense, Caldense, Uberlândia, Patrocinense, URT, Pouso Alegre e Athletic de São João del Rei.

Villa Nova e Democrata ocuparão as vagas de Boa e Varginha, rebaixados esse ano.

MÓDULO II DE MINAS GERAIS SÓ NO FUTEBOL INTERIOR

O Módulo II de Minas Gerais teve seu início no dia três de julho com a presença de doze times que jogaram em turno único, com os quatro melhores se classificando para esse quadrangular final. As duas equipes rebaixadas para a última divisão mineira foram Serranense e Aymores.

O PORTAL FUTEBOL INTERIOR acompanhou todas as rodadas do Módulo II de Minas Gerais, apresentando detalhes exclusivos.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO MÓDULO II DE MINAS:

1º) Villa Nova – 11 pontos ganhos

2º) Democrata – 10 pontos ganhos

3º) Nacional – 6 pontos ganhos

4º) Tupynambas – 4 pontos ganhos

CONFIRA OS JOGOS DA 6ª RODADA:

02/10/2021 – Sábado

Nacional 0 x 0 Tupynambas

Villa Nova 3 x 1 Democrata