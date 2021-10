SÓ NO FI! Três times classificados e quarta vaga no Tribunal. É a Série A2 do Gaúcho! – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 31 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 teve neste final de semana o encerramento das quartas de final com Avenida, Lajeadense e União Frederiquense garantindo vagas nas semifinais.

A outra vaga, que está sendo disputada entre Guarany de Bagé e Brasil de Farroupilha, será definida em julgamento na próxima quinta-feira no Tribunal Desportivo da Federação Gaúcha.

No primeiro jogo, o Brasil venceu o Guarany por 1 a 0, em Farroupilha, mas houve impugnação do resultado da partida e, para evitar qualquer irregularidade, houve o cancelamento do jogo da volta, que seria disputado neste domingo em Bagé.

LAJEADENSE CLASSIFICA COM 6 A 0 NO PLACAR COMPOSTO

A vaga do Lajeadense veio com tranquilidade. Após ter vencido o Cruzeiro por 2 a 0, em Cachoeirinha, na partida de volta, disputada no sábado, em Lajeado, goleou por 4 a 0, classificando com segurança e justiça.

AVENIDA CLASSIFICA VENCENDO FORA DE CASA

A classificação do Avenida veio de forma inesperada. Após ter empatado em 0 a 0 no primeiro jogo contra o Veranópolis, em Santa Cruz do Sul, no jogo da volta, no sábado, em Veranópolis, o Avenida surpreendeu e venceu por 1 a 0, passando para as semifinais.

UNIÃO FREDERIQUENSE CLASSIFICADO COM DUAS VITÓRIAS

No único jogo disputado no domingo, na cidade de Frederico Westphalen, o União Frederiquense confirmou seu favoritismo e venceu o São Paulo por 4 a 1. Como já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0, ficou com a vaga.

Daniel Franco é o técnico do União Frederiquense

CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS

Agora, depois do julgamento e da definição da quarta vaga entre Brasil e Guarany, a Federação Gaúcha irá confirmar os confrontos das semifinais que irão definir os dois times que subirão para a elite do futebol do Rio Grande do Sul em 2022.

Já está confirmado o confronto entre União Frederiquense contra o Lajeadense, sendo que o adversário do Avenida será definido pelo Tribunal, ou Guarany de Bagé, ou Brasil de Farroupilha.

COMO ESTÁ SENDO DISPUTADO O CAMPEONATO GAÚCHO DA A2

A A2 Gaúcha teve início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que foram divididas em dois grupos de oito times que jogaram entre si, dentro do grupo, em turno e returno, com os quatro primeiros de cada grupo passando para essa fase atual.

Agora, quatro equipes, em novas “mata-matas” disputam as vagas no acesso para a elite gaúcha de 2022.

Igrejinha e Grêmio Bagé foram as equipes rebaixadas nesta competição.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL:

Sábado – 30/10/2021

Veranópolis 0 x 1 Avenida

Lajeadense 4 x 0 Cruzeiro

Domingo – 31/10/2021

União Frederiquense 4 x 1 São Paulo

18:00 hs – Guarany x Brasil de Farroupilha *

* Cancelado pela Justiça Desportiva