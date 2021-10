Sob pressão, Paysandu encara o Castanhal-PA – Futebol Interior

Belém, PA, 26 (AFI) – Jogando sob pressão, o Paysandu enfrenta o Castanhal-PA pela Copa Verde nesta quarta-feira (27), 20h na Curuzu. Isso porque no último jogo, pela Série C no fim de semana, na derrota por 4 a 1 para o Ituano em Belém, a invasão de torcedores no campo teria deixado preocupados jogadores do bicolor paraense. Segundo a imprensa local (Jornal O Liberal), pelo menos três jogadores teriam pedido para deixar o clube. Os jogadores do Papão, segundo o jornal, agradeceram a PM, pois senão a situação ficaria muito pior.

Outro efeito dos problemas do jogo contra o Ituano é que , segundo o jornal, o Paysandu informou que as entrevistas coletivas dos jogadores da equipe estão suspensas. A medida deve durar por tempo indeterminado e, segundo o Paysandu, a decisão foi tomada de forma conjunta entre atletas, comissão técnica e direção. Sobre as possíveis saídas de jogadores, o jornal fala que o clube informou que só se manifestará nos casos de saídas oficiais.

Em relação ao jogo, o Castanhal-PA terá dois desfalques para a partida das quartas de final da Copa Verde: o atacante Leandro Cearense e o lateral-direito Daelson. O primeiro foi expulso na partida contra o São Raimundo-RR e Daelson, departamento médico, se recuperando de uma lesão no tornozelo.

No Paysandu, é provável que o treinador Roberto Fonseca possa mudar o time que perdeu de goleada para o Ituano, mas essas mudanças são ainda mistério.

TORCEDOR

Para o jogo com o Castanhal-PA, o Paysandu inicia as vendas dos ingressos segunda-feira (25), a partir das 20h, no app e no site do Sócio Fiel Bicolor – para os sócios das categorias Papão da Curuzu e Fiel. Os ingressos custam R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira). Para o público em geral, as vendas começam nesta terça-feira (26), às 9h, no site da FutebolCard e na bilheteria do Vovô da Cidade, das 9h às 17h. No dia do jogo a venda será somente online.

Todos os torcedores, sócios e não sócios, terão acesso ao estádio somente se tiverem tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer, ou a dose única da Jansen, mediante apresentação obrigatória da carteira de vacinação impressa ou aplicativo do Conecte SUS, RG e CPF, do ingresso da partida e o aferimento da temperatura corporal nas barreiras de controle. O esquema vacinal deve ter sido concluído no prazo mínimo de 15 dias anterior à partida.

RESULTADOS ANTERIORES

Na fase anterior da Copa Verde, o Castanhal venceu o Fast-AM por 2 a 0, fora de casa, e depois o Japim passou pelo São Raimundo-RR por 2 a 1 no dia 20 no Estádio Canarinho, em Roraima. O Paysandu tinha ganho do Penarol por 6 a 0 e passou pelo Real Ariquemes por 2 a 0.

TIMES

As provaveis times: Paysandu – Victor Souza; Leandro Silva, Perema, Denilson e Diego Matos; Jhonnatan (Paulo Roberto), Marino e José Aldo; Robinho, Rildo e Danrlei (Rafael Grampola). Técnico: Roberto Fonseca. O Castanhal – Axel; Daelson, Guilherme, Lucao, e Lucas Santos; Samuel, Ricardo Capanema, Renato; Lukinhas, Pecel e Leandro Ceaerense. Técnico: João Carlos Santos

Neste ano a principal novidade da atual edição da Copa Verde é o incentivo financeiro de R$ 1,5 milhão, da CBF, que será dividido entre os participantes do torneio e a s eliminadas desde a primeira fase receberão um valor específico. O campeão e garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2022, e o vice ficam com R$ 150 mil e R$ 100 mil de premiação, respectivamente. Os finalistas também recebem um carro.