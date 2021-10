Solange Almeida exibe corpão em vídeo no Instagram

Solange Almeida mostrou aos seguidores do Instagram, na última semana, que além de boa cantora, ela também está em boa forma. Ao som do hit viral “Coração Cachorro”, de Matheus Fernandes e Ávine Vinny, a artista dançou a coreografia da música de biquíni, e esbanjou beleza para os mais de 7 milhões de seguidores.

A cantora também revelou que já fez um procedimento que não gostou do resultado, e que a deixou “mal demais”. “Com 1 ano de bariátrica, fiz a minha primeira cirurgia reparadora (seios). Estavam caídos e me incomodava. O médico não retirou o excesso de pele no meu seio e colocou silicone dizendo que a prótese ia preencher. Não preencheu. Fiquei mal demais. Meus seios ficaram deformados, e só depois de 1 ano eu tive coragem de refazer a cirurgia com uma pessoa que pesquisei, que vi vários resultados positivos. Fui a várias consultas antes de operar. Estava apavorada. Daí, depois do seio fiz o abdômen e meu bumbum”, detalhou.