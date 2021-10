Solange Almeida revela que pensou em desistir da carreira durante a pandemia

A cantora Solange Almeida admitiu que pensou em desistir da carreira artística na gravação do DVD de Walkirya Santos. Após a repercussão do desabafo, Sol conversou com os seguidores no Instagram e revelou estar passando por uma fase difícil, com crises de pânico e ansiedade.

Durante as gravações do DVD da amiga, Solange disse que havia pensado em encerrar a carreira. “difícil de falar, mas eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não iria mais voltar a cantar e que iria encerrar minha carreira. Mas todo mundo pediu pra voltar e Walkyria fez o convite…”, disse. Ela ainda alertou que nem tudo que é postado nas redes sociais corresponde à realidade.

No Instagram, Solange contou o que teria motivado a sua quase desistência. Segundo ela, a pandemia a revelou um outro tipo de vida: “Fiquei mais presente em casa com a minha família e descobri um lado, até então desconhecido, e me acostumei com isso. E quando eu vi tudo melhorando, eu me questionei se estava pronta pra voltar”, contou.