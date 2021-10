Solange Gomes abre o jogo sobre relação com mulheres: ‘Não deixo a porta fechada’

Solange Gomes teve uma conversa reveladora em “A Fazenda” na tarde da última quarta-feira (27). A peoa foi questionada por Tiago Piquilo sobre ter vontade de ficar com outras e respondeu sem rodeios.

“Sol, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já beijou mulher?”, questionou o sertanejo. “Não, nunca”, disse a modelo. “Mas você já teve vontade?”, rebateu.

“Assim, nada contra. Acho que as pessoas têm que namorar com quem elas querem, mas eu nunca tive vontade”, disse. Logo após, Solange confessa que não nega a possibilidade de acontecer no futuro.

“Mas assim… Não deixo a porta fechada, né? Ninguém sabe o dia de amanhã”, completou.