Solar Coca-Cola abre matrículas para capacitação de jovens ao primeiro emprego

Com o intuito de proporcionar oportunidade de capacitação para o ingresso de jovens com idade entre 16 e 25 anos no mercado de trabalho, o Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, está com inscrições abertas, a partir desta segunda-feira (18), para o projeto Coletivo Online – versão 100% digital da Plataforma Coletivo Jovem.