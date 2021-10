SOLICITAÇÃO da 2ª via do cartão Bolsa Família 2021; veja como fazer

Você sabia? Os beneficiários do programa Bolsa Família que perderam o cartão do programa podem solicitar a segunda via para realizar os seus saques. A nova opção foi disponibilizada por meio da Caixa Econômica Federal. Confira o passo a passo mais adiante e fique por dentro de tudo.

O programa social de distribuição de renda foi instituído em 2003 ainda no governo do ex-presidente Lula. Ele é destinado a famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Todavia, para receber o abono, as famílias devem corresponder os critérios do BF.



Para ter acesso aos valores da medida, então, as famílias inscritas devem cumprir alguns requisitos que o programa exige. O programa é composto pela união de benefícios distintos. Na época, a ideia principal era de proporcionar uma ajuda financeira às famílias mais necessitadas por meio da transferência direta de recursos.

Atualmente, o Governo Federal vem estudando uma reestruturação de todo o programa que passará a se chamar Auxílio Brasil. Contudo, a proposta vem enfrentando certos obstáculos para que tenha lançamento ainda em novembro deste ano.

Qual o valor do Bolsa Família?

O valor mínimo pago pelo Bolsa Família é de R$ 171 mensais, que pode ser adicionado a uma quantia de R$ 89 e mais R$ 82, caso o núcleo familiar possua duas crianças.

Em 2020 e 2021 os segurados foram destinados ao Auxílio Emergencial podendo receber uma mensalidade superior devido a regra do benefício mais vantajoso. Atualmente as parcelas variam de R$ 150 a R$ 375, conforme a composição familiar.

Quais os requisitos do Bolsa Família?

As famílias precisam possuir:

Renda mensal de até R$ 85 por pessoa; ou

Renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 178 por pessoa, com gestantes, nutrizes (mulheres que amamentam), crianças e adolescentes até 16 anos; ou

Renda mensal de zero a R $178 por pessoa, e com adolescentes entre 16 e 17 anos;

Estar inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ser seleção pelo Ministério do Desenvolvimento Social;

A (s) gestante (s) da família, precisam comparecer às consultas de pré-natal, conforme calendário do Ministério da Saúde;

No caso de nutrizes (mães que amamentam), participação em atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável são obrigatórias;

Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos;

Realizar o acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos;

Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos.

Como solicitar a 2ª via do cartão Bolsa Família?

Para pedir um novo cartão, o responsável familiar deve entrar em contato com a central de atendimento Caixa ao Cidadão no 0800 726 0207 ou comparecer em uma agência da CAIXA.

Enquanto isso, é possível ter acesso aos recursos disponíveis no Caixa Tem. Basta realizar alguma transação com o PIX, transferir ou sacar o benefício no caixa eletrônico usando o código disponibilizado no aplicativo.