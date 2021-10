Solidez defensiva da Aparecidense-GO fora de casa é a chave para chegar à final. Veja retrospecto! – Futebol Interior

Aparecida de Goiânia, GO, 28 (AFI) – Após vencer por 4 a 2 o ABC-RN, a Aparecidense-GO chega em boa situação no segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Série D. No domingo, às 16h, os times se enfrentam no Frasqueirão, em Natal (RN).

Os goianos podem perder por até um gol de diferença para avançar. Já os potiguares precisam vencer por três gols para se classificarem no tempo normal. Vitória do ABC por ‘apenas’ dois gols leva a decisão aos pênaltis.

O Portal Futebol Interior levantou todos os resultados da Aparecidense jogando fora de seus domínios para saber se o torcedor pode ter confiança na classificação.

Ao todo, foram dez jogos como visitante, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas – um aproveitamento de 53,3%. Fez oito gols e sofreu quatro.

Não sofreu gols em seis jogos e, além disso, não sofreu mais de um gol em nenhuma partida. É tudo o que os goianos precisam para serem finalistas.

CONFIRA OS JOGOS COMO VISITANTE DA APARECIDENSE:

Gama-DF 0 x 0 Aparecidense

Goianésia-GO 0 x 0 Aparecidense

Brasiliense-DF 1 x 2 Aparecidense

União-MT 0 x 2 Aparecidense

Porto Velho-RO 0 x 2 Aparecidense

Jaraguá-GO 1 x 1 Aparecidense

Nova Mutum-MT 1 x 0 Aparecidense

Caldense-MG 1 x 0 Aparecidense

Cianorte-PR 0 x 0 Aparecidense

Uberlândia-MG 0 x 1 Aparecidense