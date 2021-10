Solteira, Duda Reis afirma: ‘Beijando muito’

Duda Reis está solteira e curtindo a vida. Em entrevista publicada no canal do YouTube de Matheus Mazzafera, a atriz revelou que nunca aproveitou, de fato, a vida e que não pensa em assumir um novo compromisso por agora.

‘Eu estou solteira e beijando muito. (…) Às vezes eu estou invisível, às vezes eu estou ‘super on’, explica.

Na vida, Duda revelou que acaba ‘fluindo’ de acordo com o momento e que prefere estar sozinha por enquanto. ‘Eu não sei, eu sou muito de fases. No momento, eu prefiro ser solteira. Eu estou curtindo essa fase. Porque eu só tenho 20 anos e às vezes eu esqueço, eu tenho uma sensação que eu tenho uns 30 e poucos. Eu estou em um momento que só quero curtir a minha idade e coisas até que eu não curti”, conta

A atriz também refletiu sobre o amadurecimento que conquistou ao longo dos últimos anos, afirmando que esta é a hora certa para começar a aproveitar. ‘Eu acho que tudo acontece no tempo certo e que, de fato, tem que acontecer. Mas hoje eu quero viver em um momento meu, total. Sem pressão, eu só quero curtir os meus 20 anos’.

Quando questionada sobre beijos e romances, Duda assumiu que nunca beijou mais de uma pessoa no mesmo dia. ‘Nem no Carnaval, eu nunca curti um Carnaval solteira! Esse vai ser meu primeiro’, revelou. A atriz ainda se divertiu com a possibilidade de alguém estar apaixonado por ela, mesmo sem saber se há interessados.

‘Acho que sempre tem, né? É porque eu sou intensa quando estou com uma pessoa, então a pessoa se apega um pouco. Mas depois eu não quero mais. É que, nesse momento, eu estou vivendo intensamente. Amanhã, não é mais o momento. E aí algumas pessoas acabam ficando apaixonadas’, admitiu.

Mas, mesmo aproveitando a vida de solteira, a influenciadora digital não descarta a possibilidade de viver um romance com alguém especial. ‘Eu não sei se eu namoraria. No momento, eu falo que eu não gostaria de namorar. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, vai que acontece um ‘encontro de almas’, uma coisa louca’, refletiu.