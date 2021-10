Solteiro, Dennis DJ dá festa em quarto de motel de luxo em SP

Dennis DJ encontrou uma forma menos tradicional para celebrar. Deu uma festa daquelas, com a presença de ex-bbbs e influenciadores digitais no quarto de um motel de luxo em São Paulo. Por lá, a turma dançou, bebeu e se divertiu horrores. Dennis está solteiro desde que anunciou o fim do casamento de 13 anos com a empresária Bárbara Falcão em agosto deste ano.

Na festa no motel estiveram nomes como as ex-BBBs Sarah Andrade e Gizelly Bicalho, além de outros famosos da web como João Guilherme, Laís Bianchessi, Lucas Viana e Raíssa Barbosa, que, recentemente, ficou noiva do ex-ator de filmes adultos, Wellington, conhecido como Victor Ferraz.

A ideia do evento veio da própria música de Dennis, “Modo avião”, trabalho mais recente, que diz: “Você finge que é fiel / Mais é cliente vip de motel.”