Sombra verde: a tendência que vai dominar o verão

Os desfiles de verão 2022 mostraram que as cores serão a grande aposta nos próximos meses e na maquiagem colorida chega com um tom com muito destaque: o verde. Das versões escuras, passando pelo pastel e até o neon, ele será presença garantida nos looks da estação.

De acordo com a revista Vogue, a marca Versace foi uma das que trouxe a tonalidade para a passarela. A maquiadora Pat McGrath criou um delineado gatinho gráfico nas cores verde e azul finalizado com um iluminador esverdeado no canto interno do olho.

Ainda de acordo com a publicação, Giorgio Armani também usou a cor em seu desfile e optou por uma versão menos conceitual da tendência, colorindo as pálpebras com uma sombra esmeralda de acabamento brilhante.