Sousa-PB bate o ASA-AL fora de casa e avança na fase preliminar – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – Mais um jogo deu sequência nas Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022 nesta quinta-feira. Mesmo jogando fora de casa, o Sousa-PB venceu o ASA-AL e garantiu classificação à segunda fase preliminar.

Os times se enfrentaram no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL). O Sousa abriu placar logo no primeiro minuto com Arthur, que também fez o segundo aos 42 do primeiro tempo. Na etapa final, Joanderson descontou de pênalti, aos 21, mas não evitou a derrota.

Agora, o Sousa-PB vai pegar o Confiança-SE na segunda fase. O duelo será na terça-feira (19), às 19h, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE).

Ainda restam duas vagas para a segunda fase, que serão decididas no sábado com o seguintes confrontos: River-PI x Lagarto-SE e Imperatriz-MA e Fluminense-PI.

REGULAMENTO

Assim como na primeira fase, a segunda fase terá oito confrontos únicos. A fase terá as entradas de oito times, que jogarão em casa: Confiança-SE, Santa Cruz-PE, Ferroviário-CE, Vitória-PE, ABC-RN, Botafogo-PB, América-RN e CRB-AL.

Os oito que avançarem à terceira fase decidem as quatro vagas na Copa do Nordeste 2022. A fase decisiva será realizada em dois jogos.

