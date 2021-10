Sousa-PB motivado para encarar o Confiança-SE – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 19 (AFI) – O Sousa-PB está pronto e preparado para encarar o Confiança-SE nesta terça-feira, 19h no estádio Batistão, em Aracaju, pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste. Para esse jogo o o técnico Tardelly Abrantes vem com força máxima, com exceção do meio-campista Juninho, que está lesionado. Abrantes acredita que o Dinossauro poderá repetir o bom futebol apresentado contra o ASA, e sair com a vaga de Aracaju.

O Dinossauro deve jogar com: Ricardo, André, Marcelo Duarte, Gilson, Keyllon e Wesley; Romeu e Daniel; Jó Boy, Lukinha e Arthur.

TEMPORADA

O Sousa realizou uma campanha mediana na série D onde ficou na quinta posição no grupo 5 com 16 pontos em 14 jogos perdendo a vaga para ABC, Campinense vírgulas América e Atlético cearense foram vitórias quatro empates e seis derrotas 16 gols marcados 18 sofridos. No estadual, o Sousa perdeu para o Campinense nas finais depois de eliminar o Botafogo na semifinal. Na primeira fase do Nordestão, eliminou o ASA, 2 a 1, gols de Arthur.