Sousa-PB, Vitória-BA, Ferroviário-CE e Floresta-CE avançam; Confiança e Santa Cruz dão adeus – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Sousa-PB, Vitória-BA, Ferroviário-CE e conquistaram vaga para a terceira fase da Pré-Copa do Nordeste na noite desta terça-feira. O Sousa-PB eliminou o Confiança, o Vitória o Itabaiana-SE, o Ferroviário o Jacupiense-BA e o Floresta-CE venceu o Santa Cruz-PE.

A vaga para terceira fase é decidida em jogo único. Em caso de empate vai para os pênaltis. Somente na terceira fase há confrontos em partidas de ida e volta.

Na terceira e última fase preliminar , o Sousa vai encarar o vencedor de ABC-RN x Jacupiense-BA, que jogam nesta quarta-feira. O Vitória pegará quem vencer no confronto entre Botafogo-PB x Imperatriz-MA, que duelam também nesta quarta-feira. O Ferroviário e Floresta-CE se enfrentam na próxima fase.

SOUSA HISTÓRICO

Jogando na Arena Batistão, em Aracaju (AL), o Sousa fez história e eliminou o Confiança. Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Sousa foi mais competente e venceu por 5 a 4 nas penalidades. Ítalo e Adriano perderam os pênaltis para o Confiança.

O Sousa havia eliminado o ASA de Arapiraca na fase anterior, fora de casa, no Estádio Fumeirão, pelo placar de 2 a 1. O time paraibano segue com sonho vivo de disputar sua Copa do Nordeste, já que a última e única oportunidade aconteceu em 2013.

No jogo normal, Daniel, de pênalti, abriu o marcador para o Sousa e Neto Berola, também de pênalti fez o gol de empate.

Na terceira fase, o Sousa encara o vencedor de ABC-RN x Jacupiense-BA. O Confiança volta suas forças para a Série B do Brasileiro.

Torcida não aguentou mais uma eliminação

FLORESTA NA BOA

O Floresta buscou o empate aos 46 minutos do segundo tempo, ficou no 3 a 3 no tempo normal e eliminou o Santa Cruz nos pênaltis por 4 a 2. Após o jogo, a torcida do Santa Cruz invadiu o campo revoltada com a eliminação.

Na primeira fase, o Floresta-CE eliminou o Treze com a vitória por 2 a 1, em Campina Grande.

Nesta terça-feira, Pipico abriu o marcador aos 21 do primeiro tempo. Aos 32, Paulo Vyctor empatou para o Floresta. No início do segundo tempo, o Santa Cruz fez o segundo com Vitinho, porém aos 35 Fábio Alves empatou de cabeça. Dois minutos depois, Pipico colocou o Santa Cruz novamente na frente. No final, aos 46, Maílson empatou.

Nos pênaltis, Pipico e Bruno Calixto erraram e o Floresta avançou.

Na próxima fase, o time cearense pega o Ferroviário, que eliminou nesta quarta o Juazeirense-BA.

VITÓRIA AVANÇA

O Vitória não tomou conhecimento e enfiou 3 a 0 no Itabaiana-SE, no Barradão. O Itabaiana-SE vinha de uma classificação suada conquistada nos pênaltis (3 A 1) contra o Bahia de Feira, após empate por 1 A 1

O Vitória abriu o marcador aos 23 com gol de Fabinho após lançamento de Marcinho. Aos 44, Bruno ampliou novamente em jogada de Marcinho. No início do segundo tempo, aos três, Marcinho ampliou.

Na próxima fase, o Vitória pegará o vencedor de Botafogo-PB e Imperatriz-MA, que jogam nesta quarta-feira.

FERROVIÁRIO PASSA O CARRO

Na Arena das Dunas em Natal (RN), o Ferroviário superou a falta de jogar em casa, e venceu o Juazeirense-BA por 4 a 0.

Na primeira fase, o Juazeirense-BA eliminou o Central-PE por 1 a 0, mas deu adeus nesta terça. O Ferroviário abriu o placar aos 21 minutos, com Vitão de cabeça. Ainda no primeiro tempo, fez o segundo aos 36, com Edson Cariús. No segundo tempo, aos 14, Wandson fez depois de jogada de Clisman. Aos 33, Richardson, de calcanhar, fez o quarto.

O Floresta será o adversário da terceira e última fase preliminar.

MAIS DECISÃO

Os outros quatro jogos da segunda fase serão disputados nos próximos dias. Nesta quarta-feira (20), o ABC encara o Jacuipense e o Botafogo-PB encara o Imperatriz. Já na quinta-feira (19), jogam América-RN x Moto Club e CRB x River-PI.

REGULAMENTO

Em 2022, a Copa do Nordeste conta com 36 equipes ao todo. É o maior número em todas as 19 edições do regional. Doze times estarão garantidos na fase de grupos do torneio e as outras 24, vão disputar etapas classificatórias. A competição está na segunda fase – nesta etapa, 16 times brigam por oito vagas para continuar na disputa pela classificação à próxima edição da Copa do Nordeste.

A fase de grupos, que acontece no ano que vem, vai ser disputada no primeiro semestre com 16 times (12 pré-classificados e 4 que vão vir da preliminar)distribuídos em duas chaves como oito, um formato que já acontece há alguns anos.

CONFIRA OS JOGOS DA SEGUNDA FASE: