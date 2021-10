Líder no Brasil em soluções para tratamento de tributos e compliance fiscal, a Sovos oferece oportunidades para área de TI. A empresa está com vagas abertas para atuação presencial no escritório localizado em Barueri, região metropolitana de São Paulo, com contratação no regime CLT.

Há chances para diferentes posições, dentre elas Applications Support Engineer, Development Intern, Java Developer II, Java Developer III, Senior Java Developer, Senior Quality Analyst, Senior Software Developer, Senior Software Developer e Software Developer III – Java.

Além dos postos de trabalho na área de TI, a empresa tem oportunidades também para as áreas de vendas, suporte ao cliente, jurídico/regulatório e financeiro. Neste caso, as vagas são para os cargos de Enterprise Alliances Manager, Legal Intern, Software Support Analyst, Sr Financial Analyst e Support Solutions Analyst.



Os requisitos variam de acordo com a posição pretendida, mas é importante notar que os contratados participarão de programas de mentoria e de treinamentos para que possam se desenvolver pessoal e profissionalmente. Além disso, a empresa oferece avaliações de desempenho anuais, que podem impactar na remuneração.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://sovos.com/careers/current-openings-south-america/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis no Brasil e na América Latina. No endereço é possível cadastrar o currículo e conferir os requisitos de cada uma das vagas, assim como seu escopo de atuação.

Sobre a Sovos

A empresa, que é líder no mercado de soluções para tratamento de tributos e compliance fiscal, oferece suporte a mais de 8 mil clientes, incluindo metade das empresas classificadas na Fortune 500. Com operações em mais de 70 países, a empresa conta com profissionais em diferentes países da América do Norte, América Latina e Europa.