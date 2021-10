Spark é indicada ao Prêmio Caboré; veja lista de indicados

“Estamos muito orgulhosos por este reconhecimento. Obrigado ao Meio & Mensagem e a todos os líderes da indústria publicitária que nos indicaram como uma das empresas mais relevantes do Marketing brasileiro. E um agradecimento principal e mais do que especial, a todos os mais de 150 Sparkers. São 7 anos de muito trabalho, acreditando e desbravando todo o potencial que o mercado de marketing de influência tem para gerar valor a marcas e creators. Construímos um modelo operacional novo em um segmento que até pouco tempo não possuía esta visibilidade no mercado nacional. Essa indicação mostra que estamos no caminho certo”, comemora Raphael Pinho, CEO e founder da Spark.

O prêmio Caboré é a principal premiação da indústria de comunicação no Brasil, o ‘Oscar’ do setor. Anualmente, o Meio & Mensagem indica três concorrentes para a disputa em cada uma das categorias. A votação é feita via internet e terá início no dia 2 de novembro. Já a cerimônia de premiação acontece no dia 6 de dezembro, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.

O evento está na sua 42ª edição, sempre reconhecendo profissionais e empresas cujos trabalhos têm se destacado nas áreas de publicidade, marketing e mídia.