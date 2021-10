Sport 0 x 0 Santos – Pontinho caiu melhor para o Peixe, fora do Z4 – Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – O Santos se manteve fora da zona de rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Sport, neste domingo à noite, na Arena Pernambuco, pela 27.ª rodada. Enquanto o time paulista tem 29 pontos, em 15.º lugar, o pernambucano segue dentro do Z4, com 27 pontos em 18.º lugar.

SÓ CORRERIA

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, disputado num ritmo de muita velocidade e pouca criatividade. O Sport só teve uma chance, num chute de Gustavo Oliveira que passou perto da trave.

O Santos também teve uma grande chance aos 41 minutos, quando Lucas Braga chutou no pé da trave do goleiro Mailson e no rebote chutou em cima do zagueiro Rafael Thyere.

Santos segue sem força ofensiva

LEÃO MELHOR

No segundo tempo, porém, o Sport começou mais agressivo, não deixando o Santos sair jogando e até criando chances. Aos 12 minutos, Marcão Silva pegou bom voleio dentro da área e o goleiro Jandrei precisou saltar para dar um tapinha para escanteio.

O goleiro santista voltou a praticar grande defesa aos 23 minutos, quando Mikael foi lançado entre dois zagueiros, ganhou na velocidade e chutou já dentro da área. A bola desviou no corpo de Jandrei e foi para fora.

TENTATIVA E SUSTO

O técnico Fábio Carille tentou tirar o Santos de trás colocando o experiente Diego Tardelli como referência no ataque. Mas a mudança não surtiu o efeito desejado. Mesmo assim, o Santos se defendeu bem e voltou para casa com um ponto na bagagem.

O Peixe é um time que vive de se defender e de sustos. Levou um último susto aos 45 minutos, quando Mocellin tentou surpreender de fora da área com um chute pelo alto, que tirou tinta do travessão.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo fim de semana, pela 28.ª rodada, o Santos vai enfrentar o América Mineiro, sábado (23), às 17 horas, na Vila Belmiro. O Sport vai ter pela frente outro time paulista, desta vez o Palmeiras, no Allianz Arena, na segunda-feira (25), às 21h30..