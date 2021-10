Sport 3 x 1 Juventude – Leão deixa extracampo de lado, vence duelo direto e respira contra o Z4 do Brasileirão – Futebol Interior

Recife, PE, 06 (AFI) – Apesar dos problemas extracampo, com mudanças de presidente e de todo departamento de futebol, o Sport conseguiu embalar a segunda vitória seguida para respirar contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (06), o time pernambucano recebeu e venceu o Juventude, em um duelo direto pela parte debaixo da tabela e venceu pelo placar de 3 a 1, na Arena Pernambuco.

José Welison, Mikael e Chico fizeram para o time mandante, enquanto Paulinho Boia descontou. Com o resultado, o Sport chegou aos 23 pontos, mas ainda não saiu da zona de rebaixamento, porém viu a vantagem para o Santos – primeiro time fora do Z4 – cair para apenas um ponto. Do outro lado, em altos e baixos dentro da competição, o Juventude chegou a duas partidas sem vencer e aparece na 15ª posição, com 27.

DETALHES DO DUELO

O primeiro tempo começou bastante estudado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando chegar com perigo ao gol adversário, mas foram poucas as chances claras. Mesmo assim, o Sport saiu na frente ainda na primeira etapa. Aos 35, Everaldo cruzou área e José Wilisson apareceu livre para desviar para o fundo das redes.

O segundo gol saiu logo no começo da segunda etapa. Aos três minutos, o próprio José Wilisson avançou em velocidade, abriu espaço na defesa e encontrou Mikael que bateu na saída do goleiro para aumentar a vantagem do Sport. O Juventude até tentou responder e chutou uma bola no travessão, mas foram os donos da casa que seguiram aproveitando as chances e não demorou para o terceiro gol sair.

Aos 23, Sander cobrou falta na área e Chico se antecipou aos zagueiros para testar para o fundo das redes. A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco e o Juventude só foi descontar nos minutos finais, de pênalti. Aos 34, Michel foi derrubado na área e Paulinho Bóia foi pra a cobrança. Com tranquilidade, atacante bateu no canto oposto do goleiro e fechou o placar em 3 a 1.

Veja algumas fotos do duelo

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (09) para a disputa da 25ª rodada do Brasileirão. Logo às 16h30, o Sport joga mais uma vez na Arena Pernambuco e recebe o Corinthians. Um pouco mais tarde, às 21h, o Juventude enfrenta o América-MG, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.