Sport lança nova terceira camisa com homenagem aos torcedores – Futebol Interior

Recife, PE, 29 (AFI) – O Sport, em parceria com a Umbro Brasil, apresenta a nova terceira camisa do time. O novo uniforme chega na cor laranja, além do destaque para o reconhecimento e homenagem a todos os torcedores do clube, com detalhes minimalistas que fazem toda a diferença na coleção.

O novo manto do time recifense foi criado com o intuito de emocionar aqueles que têm o Sport Club do Recife tatuado no coração e acompanham a equipe sempre com muito amor e devoção. A marca inglesa ressalta o destaque merecido para as artes inseridas na camisa, que demonstram toda a inovação dessa camisa 3, como é o caso da arte do escudo inserida em pixelização construída pelo formato de diamantes, desenvolvida com a premissa de que cada diamante representa um torcedor e todos eles juntos são o que movem o time a ter garra e força.

Além disso, na parte interna da peça foi inserida uma imagem, na meia lua da gola, que simula o momento de celebração dos torcedores em um jogo no estádio.

MAIS DETALHES

Inovando na tonalidade de laranja na camisa nova da equipe, a fornecedora esportiva mesclou o azul escuro nas letras e em detalhes da gola e lateral. Reforçando a tradição e sem deixar de apostar na contemporaneidade, a Umbro trouxe também a gola clássica em laranja com detalhes em off azul, além de possuir a arte em embossing com as siglas oficial do clube, “SRC”.

Outro elemento estético que enriquece a peça é o recorte diferenciado do tecido, com comprimento das costas um pouco maior que a parte frontal, melhorando o caimento para uso dentro e fora de campo.