Sport negocia dívida com ex-Santos e Grêmio para definir rescisão – Futebol Interior

Recife, PE, 14 (AFI) – André já não faz mais parte do elenco do Sport, mas o clube rubro-negro ainda não conseguiu rescindir oficialmente o contrato do atleta. O ex-atacante de Santos e Grêmio tem uma bolada para receber, o que vem dificultando uma conclusão da situação do mesmo.

“Estamos negociando. Tem alguns pagamentos atrasados, valores até de outra vez em que ele esteve no Sport. Estamos tentando colocar tudo em um acordo e assim que assinado, vamos divulgar”, disse o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, ao GE.

André fez 20 jogos com a camisa do Sport na temporada 2021 e marcou apenas dois gols. Ele chegou como a contratação mais badalada do ano, mas acabou não vingando e deixou o clube após a sequência negativa no Brasileirão, sem contar a crise financeira que abateu a agremiação.

BRASILEIRÃO

A derrota diante do Cuiabá, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, deixou o Sport na 18ª posição, com 26 pontos, contra 28 do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Curiosamente os dois se enfrentam no domingo, às 20h30, na Arena Pernambuco.