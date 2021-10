Sport tem retorno de Hernanes para difícil confronto com o Palmeiras em São Paulo – Futebol Interior

​Recife, PE, 24 (AFI) – Na luta contra o rebaixamento, o Sport tem um compromisso bem complicado nesta segunda-feira, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21h30, estará no Allianz Parque, em São Paulo (SP), onde encara o Palmeiras, que busca assumir a vice-liderança. O técnico Gustavo Florentín gostou da atuação do time no empate sem gols com o Santos, mas precisará fazer mudanças, embora isso não seja visto como algo ruim.

“Temos variáveis. Estamos vendo as diferentes alternativas. É melhor para a gente quando temos mais opções de jogo”, comentou o treinador ao comentar sobre a polivalência de Hernanes e Gustavo. Hernanes deve retornar ao time titular após ser poupado, uma vez que o atacante Everaldo foi vetado por conta de uma lesão na coxa. Com isso, Mikael jogará mais avançado.

Outra mudança ocorrerá na lateral-esquerda, pois Sander levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O treinador está em dúvida entre Chico e Luciano Juba, mas a tendência é que utilize o primeiro, mantendo Juba como avançado como ponta.

“Estou observando tanto Chico como Juba e vou utilizar um deles. Com um trabalho mais tático, vou analisar e tomar a decisão de quem vai jogar como lateral”, afirmou o treinador.

SITUAÇÃO DOS TIMES

Após derrota para o Cuiabá, por 1 a 0, e empate com o Santos, o Sport está em 18.º lugar com 27 pontos, a dois do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Palmeiras tem 46 pontos e, como o Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense, por 3 a 1, assumirá a segunda colocação em caso de vitória.

SPORT – Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão, Zé Welison, Hernanes, Gustavo e Juba; Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.