Sport x Atlético-GO – Duelo dos opostos na 29ª rodada do Brasileirão – Futebol Interior

Recife, PE, 30 (AFI) – Em uma das partidas que irão movimentar as disputas da 29ª rodada do Brasileirão neste domingo (31), Sport e Atlético-GO farão o verdadeiro ‘duelo dos opostos’ na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, cidade próxima ao Recife. Sem vencer há quatro jogos, o time visitante busca a reabilitação para continuar vivo na briga contra o rebaixamento. Do outro lado, a equipe goiana vem embalada de duas vitória seguidas e quer se manter na parte de cima da tabela.

Vindo de uma derrota para o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, neste meio de semana, em jogo adiantado por conta da final da Copa Sul-Americana, o Sport não sabe o que é vencer há quatro rodadas e viu sua reação chegar ao fim. Atualmente, a equipe aparece na 18ª colocação com 27 pontos, cinco atrás do Santos, que tem 32 e é o primeiro time fora da degola.

Já o Atlético-GO embalou após vencer dois jogos em casa, primeiro contra o líder Atlético-MG, por 2 a 1 e depois contra o Grêmio, por 2 a 0. Agora, longe de seus mandos, o time goiano tenta manter a boa fase. Atualmente, a equipe aparece na nona colocação com 37 pontos somados. O Internacional, primeiro time dentro do G6 tem 41.

SPORT

Sem tempo para descanso, o Sport terá apenas 72h para se preparar para enfrentar o Atlético-GO. Para o duelo, o técnico Gustavo Florentín terá dois reforços importantes na defesa, mas não poderá contar com o atual camisa 10 e responsável pela armação de jogadas.

Isso porque, Gustavo levou o terceiro cartão amarelo na rodada do meio de semana e é desfalque. Hernanes é o favorito para ficar com a vaga. Mas, Ronaldo Henrique está na briga, caso o comandante queira jogar no 4-4-2, recuando Everton Felipe para o meio.

Por outro lado, o zagueiro Sabino e o volante Marcão Silva, líderes em campo, estão de volta após cumprirem suspensões e irão começar jogando. Titular no meio-campo, Zé Welison lamentou a derrota contra o Red Bull Bragantino e pediu para que a equipe siga de cabeça erguida na busca pelo objetivo, que é salvar o Leão da degola.

“A situação é difícil, ainda mais depois deste resultado adverso. Mesmo assim, a gente deve acreditar em nós mesmos, sabemos que é difícil mas nada é impossível. Temos que lutar até o final, até onde houver esperança. Sempre vamos dar o máximo pela camisa do Sport, porque é um time grande. Vamos continuar defendendo esse escudo com toda honra. Mas temos que levantar a cabeça porque, no domingo, temos um jogo em casa e precisamos vencer”, disse.

ATLÉTICO-GO

Em situação diferente, o Atlético-GO teve praticamente uma semana para se preparar para a partida. O time goiano, comandado pelo técnico Eduardo Souza, também tem um desfalque certo e por isso, só deve fazer essa mudança no time titular do Atlético-GO em comparação a que venceu o Grêmio no último jogo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Willian Maranhão está de fora. Ele deve ser substituído por Gabriel Baralhas, reserva direto da posição.

O volante é o único desfalque entre todo o elenco, afinal o Departamento Médico está vazio, sem nenhum jogador tratando de lesão. Titular no setor ofensivo, o jovem atacante Ronald confirmou que o primeiro objetivo é manter a equipe na elite nacional, para depois pensar em feitos maiores, como por exemplo conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022, ou até mesmo na Libertadores.

“É um sonho. A gente está nessa briga, mas o importante é deixar o Atlético-GO na Série A. Depois, a gente pensa em buscar uma vaga na Libertadores que é o que todo mundo sonha”, disse o jogador em entrevista coletiva nesta semana.