Sport x Juventude – E o desespero bate à porta! – Futebol Interior

Recife, PE, 05 (AFI) – Sport e Juventude fazem um duelo direto contra o rebaixamento nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Pernambuco, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time rubro-negro tenta se afastar dos problemas extracampo para escapar do rebaixamento, a equipe gaúcha quer apenas seguir fora da degola.

O Sport, que ainda corre risco de perder pontos por escalação irregular de jogadores, vem de vitória surpreendente diante do Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre. O resultado não foi suficiente para tirar o time da vice-lanterna, mas deixou com 20 pontos, vivo na luta contra o descenso.

O Juventude, por outro lado, tem alternado entre bons e maus momentos. No último domingo, em São Paulo, arrancou um empate por 1 a 1 diante do Palmeiras. O time gaúcho tem 27 pontos e ainda uma ‘gordura’ da zona de rebaixamento.

COMO VEM O LEÃO?

O técnico Gustavo Florentín deverá ter apenas um desfalque. O zagueiro Pedro Henrique, pivô da polêmica que pode gerar grande prejuízo ao Sport por perda de pontos, ainda não foi liberado para atuar pela CBF e deverá ficar de fora até que o STJD dê um parecer sobre o caso.

Em contrapartida, o treinador poderá contar com o lateral Hayner e o volante Zé Welison, que cumpriram suspensão automática diante do Grêmio. Quem também deverá voltar é Paulinho Moccelin, esteve teve uma discussão com o treinador, aparentemente, já superada.

Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira

“Nós vemos nos jogadores a dedicação diária. Realmente, há um compromisso da parte deles. Nunca deixei de valorizar o esforço que realizam. Mesmo sem conseguir as vitórias, eles trabalham, mantêm o bom humor no dia a dia, e isso não é fácil quando não se consegue as vitórias. Agora é seguir trabalhando para conseguirmos emplacar uma sequência de vitórias”, falou o treinador.

E O JU?

Do lado do Juventude, Marquinhos se viu obrigado a antecipar o retorno do atacante Paulinho Boia, que chegou a ser afastado por indisciplina. O atacante fica à disposição muito pela lesão de Ricardo Bueno, que vinha sendo referência no time gaúcho.

O treinador torce para que o Departamento Médico antecipe o retorno de Ricardo Bueno, mas a tendência é que seja vetado para o duelo. A única dúvida é justamente no setor ofensivo entre Marcos Vinícios e Wescley. Roberson e Capixaba foram confirmados pelo comandante.

“A cada jogo, estamos tentando ser assertivos em relação à estratégia escolhida. Os atletas sabendo das necessidades, sendo a marcação em linha alta ou linha baixa compactada e jogo de transição. Por outro lado, o jogo propositivo, em que fizemos o ataque posicional dando amplitude ao campo e um volume de jogo por dentro. Ambas as situações estão bem trabalhadas”, afirmou o treinador.