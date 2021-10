Startup JobHome abre 100 vagas de home office

A startup JobHome, especializada em teleatendimento, abriu 100 novas vagas para os times de SDRs, Inside Sales e SAC, com carteira assinada e benefícios como auxílio-alimentação, assistências médica e odontológica, auxílio-internet, comissão, computador, plano de carreiras e seguro de vida.

As vagas são para a modalidade home office. Para participar do processo seletivo basta ser maior de 18 anos e ter o ensino superior completo ou cursando, seja curso tradicional ou tecnólogo. O candidato pode acessar o processo seletivo e suas informações, diretamente no site da JobHome na aba “Trabalhe conosco”.