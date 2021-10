Stefanini abre vagas de emprego na região de São Paulo

Stefanini abre vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes especializações na região de São Paulo. São mais de 15 oportunidades com vários benefícios ofertados. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Stefanini anuncia oportunidades de emprego

A Stefanini está com mais de 15 oportunidades de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas áreas de atuação em São Paulo. Dentre as vagas abertas, estão as seguintes funções de trabalho:

Analista de Requisitos Pleno;

Analista de Projetos de TI;

Desenvolvedor Java;

Ux/Ui Design;

Desenvolvedor Front End Angular;

Analista de Suporte Pl;

Analista Contábil Pl;

Analista Administrativo Financeiro;

Analista de Testes/Qa Pleno;

Técnico de Infraestrutura;

Analista Financeiro Pl;

Analista de Governança;

Analista de Suporte Jr;

Analista de Monitoração (NOC) Jr.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis, os candidatos precisam acessar o link de participação, clicando aqui, ler atentamente todas as informações e requisitos informados pela empresa e, anexar o currículo atualizado em “Candidate-se”.

Ainda, além da remuneração de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale refeição, home office, vale alimentação, assistência odontológica e assistência médica.

