STJD absolve técnico de clube da Série C por ter chamado Walter de ‘gordo’ – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 20 (AFI) – Luís Felipe Procópio, presidente da Terceira Comissão Disciplinar do STJD, bem que tentou condenar, mas o técnico Jorginho, do Figueirense, foi absolvido nesta quarta-feira por ter chamado o atacante Walter, do Botafogo-SP, de ‘gordo’ durante uma partida da Série C do Campeonato Brasileiro.

Os auditores Éric Chiarello, Rodrigo Raposo e Bruno Tavares acompanharam o relator e votaram para absolver Jorginho, que foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. O treinador do Figueirense chegou a ser expulso de campo após confusão com Walter.

LEMBRA?

Na oportunidade, ele disse: “Vai emagrecer, Walter, você está gordo”. Na entrevista coletiva, porém, Jorginho voltou atrás e se desculpou com o atleta.

“Venho a público pedir desculpa ao Walter, fui indelicado com ele. Nem tenho mais idade para isso. Peço desculpa a ele e aos seus familiares”.

O QUE RESTOU!

Eliminado na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense só tem a Copa Santa Catarina até o fim do ano. Após duas derrotas seguidas, o clube de Florianópolis caiu da vice-liderança para o quarto lugar com sete pontos.

Em busca da recuperação, o time do técnico Jorginho vai encarar o Caçadorense, em Caçador, no próximo domingo, às 15 horas, pela penúltima rodada. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.