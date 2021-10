STJD cobra explicações de Sport e CBF sobre o “Caso Pedro Henrique” – Futebol Interior

Recife, PE, 18 (AFI) – A semana começou com novidade sobre o “Caso Pedro Henrique”. Nesta segunda-feira, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pediu explicações para Sport e Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, cobrou um posicionamento dos dois sobre a suposta escalação irregular do zagueiro em um prazo de três dias. Depois disso é que vai decidir se arquiva o caso ou oferece denúncia para julgamento.

Por conta da suposta escalação irregular de Pedro Henrique, o Sport corre o risco de ser punido com a perda de 17 pontos. Na 18ª colocação, com 27, o Leão ficaria com apenas dez no Brasileirão.

ENTENDA O CASO!

Antes de ser emprestado ao Sport, Pedro Henrique disputou cinco jogos do Brasileirão pelo Internacional e em outros dois acabou tomando amarelo quando estava no banco de reservas.

Se for levado em conta o Regulamento Geral de Competições da CBF, o jogador que receber cartão amarelo no banco de reservas conta como partida realizada.

Assim, Pedro Henrique teria estourado o limite de sete jogos e não poderia defender outro clube no Brasileirão. O zagueiro, porém, fez quatro partidas com a camisa do Sport.

América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, Ceará, Cuiabá, Bahia, Juventude, Grêmio e Santos – adversários do Sport na luta contra o rebaixamento – foram os responsáveis por entrarem com a denúncia no STJD.

Na semana passada, a CBF disse que, na sua visão, o Sport não cometeu irregularidade na escalação de Pedro Henrique, pois ele disputou apenas cinco jogos pelo Internacional. A entidade se baseou no Regulamento Específico do Campeonato Brasileiro.