Subaúma: um lugar tranquilo para relaxar no Litoral Norte da Bahia

Você vai me perguntar o que tem em Subaúma? Além de ficar situada entre belas praias, o que te possibilita conhecer outros locais do litoral, Subaúma é uma das localidades mais tranquilas da região, que permite que você desfrute das belezas locais, obviamente da praia, sem muita aglomeração ou presença maciça de outras pessoas. O Pôr do Sol entre os coqueiros é mais uma boa pedida na região.

Que a Bahia tem um dos litorais mais bonitos do Brasil ninguém duvida. Mas, com tantas belezas naquele que é o litoral mais extenso do país, às vezes fica difícil – até mesmo para um baiano – conhecer todos os encantos que o estado tem a oferecer. Esses dias finalmente fui conhecer uma das belas praias do Litoral Norte da Bahia. Não estou falando das famosas Praia do Forte, Imbassaí, Sauípe, Guarajuba e Arembepe. Estou falando de Subaúma! Você conhece essa praia pertencente ao município de Entre Rios? Não? Então, está na hora de se planejar para desfrutar um tempo nessa praia que fica logo depois de Sauípe e antes de Conde, Baixio e Mangue Seco.

Minhas duas passagens por Subaúma foram rápidas. Em uma delas fiz o esquema bate-volta, ou seja, fui e voltei no mesmo dia, o que me deu tempo suficiente para curtir a praia o rio e o Nano Beach Club. O lugar funciona no sistema de Day Use. Mediante pagamento de uma taxa, que é revertida em consumação, o visitante pode aproveitar a estrutura, como piscina, redes, mesas, dentre outras facilidades. Normalmente, um DJ anima o ambiente em determinados momentos do dia.

Assim como outras praias da Costa dos Coqueiros, pertencentes aos municípios de Camaçari, Mata de São João e Entre Rios, em Subaúma você vai encontrar um vilarejo, nativos, mercados e restaurantes. Essa praia não tem uma mega estrutura para receber turistas, como Imbassaí e Praia do Forte, mas sua simplicidade é justamente o diferencial. Se você procura uma praia para se afastar do barulho e buscar o silêncio, a paz, uma conexão maior com a natureza sem muitas pessoas por perto, então você procura por Subaúma.

Onde se hospedar? Embora não conte com muitos hotéis e pousadas, você pode escolher uma das poucas opções disponíveis, como o Tree Bies Resort ou a Pousada Praia de Subaúma. Uma boa alternativa é se hospedar em Porto de Sauípe, que fica bem perto de Subaúma, e conta com muito mais possibilidades entre pousadas e villages. A praia de naturismo Massarandupió também tem opções de hospedagens que podem ser consideradas na hora de planejar a viagem.

Sobre a praia, é bom ficar atento. Alguns trechos possuem correntes que merecem atenção, sendo, inclusive, sinalizadas com a bandeira vermelha de perigo aos banhistas. Busque o melhor trecho para se banhar. Nada de se arriscar e ir até o fundo. Uma prainha ali na beira do mar já é o bastante para revigorar.

Subaúma está perto dos principais resorts da região, como o próprio Tree Bies Resort, o Grand Palladium, Costa do Sauípe, Iberostar, Tivoli e o Vila Galé. Vale consultar a distância e os preços para ver se alguma dessas opções mais luxuosas cabe no seu orçamento.

Quando ir?

Subaúma, como todo litoral baiano, pode ser frequentada em qualquer época do ano. Na Bahia, a depender do período, as chuvas são escassas. Mas, quando elas aparecem, normalmente entre os meses que vão do final de março até antes do início de setembro, são os mais propícios para um toró. Então, para garantir um solzinho, prefira os meses que vão de outubro a março, mas não descarte os outros meses, pois o tempo aqui é temperamental. No mesmo dia, pode chover, fazer sol, chover de novo, abrir um sol de rachar e por aí vai.

Como chegar?

A melhor forma de chegar a Subaúma é de carro. Se você for turista, talvez o mais interessante seja alugar um carro já no aeroporto de Salvador, assim terá liberdade para conhecer não apenas Subaúma, mas as demais praias da região. São 111KM partindo do Salvador Bahia Airport, o que, com trânsito normal, dará 1h41 de estrada. Você só precisa pegar a BA-099, que é pedagiada na altura de Abrantes, em Camaçari, seguindo até a entrada de Subaúma, com um trecho curto da BA-506.